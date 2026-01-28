Δυστύχημα στη Ρουμανία: Διακόσιοι φίλαθλοί του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα – Ακύρωση όλων των εκδρομών και κάλεσμα για συγκέντρωση το βράδυ στην Τούμπα

Συγκίνηση προκαλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με τις κινήσεις τους μετά το τροχαίο στη Ρουμανία που προκάλεσε τον θάνατο εφτά φιλάθλων του αγαπημένου τους συλλόγου. 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ μετακινήθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να βρεθούν στο νοσοκομείο και δίπλα στους τραυματίες φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά. Παράλληλα, ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και κάλεσαν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη 28/01, στην Θύρα 4 της Τούμπας.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από ρουμανικά μέσα, 200 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ με 4 πούλμαν μετέβησαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να δείξουν και εμπράκτως ότι είναι δίπλα στους τρεις τραυματίες φιλάθλους του συλλόγου που νοσηλεύονται εκεί, οι δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια στιγμή, σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία στη Ρουμανία οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και καλούν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη, στη Θύρα 4 της Τούμπας!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στηρίζει την κίνηση αυτή των οργανωμένων οπαδών: “Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει. ανέφερε σε ανάρτησή της:

Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις… pic.twitter.com/MDqa1zOypv — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

Συγκινητικές εικόνες στην Τούμπα από σήμερα

Μπορεί οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ να ανακοίνωσαν ότι αύριο (Τετάρτη, 28/1) η Θύρα 4 της Τούμπας θα είναι ανοικτή για όποιον θέλει να τιμήσει τους 7 οπαδούς του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δύστύχημα στη Ρουμανία, ωστόσο

Πολλοί φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» δεν μπορούσαν να περιμένουν το αυριανό κάλεσμα φόρο τιμής στους νεκρούς οπαδούς και συγκεντρώθηκαν από σήμερα στη Θύρα 4 της Τούμπας. Εκεί άναψαν κεριά και κρέμασαν ένα ολόλευκο πανό που έγραφε με μαύρα γράμματα: «Καλό Παράδεισο Αδέρφια»:

