Δυστύχημα στη Ρουμανία: Διακόσιοι φίλαθλοί του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα – Ακύρωση όλων των εκδρομών και κάλεσμα για συγκέντρωση το βράδυ στην Τούμπα

  • Περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ μετέβησαν άμεσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να βρεθούν δίπλα στους τραυματίες φιλάθλους του συλλόγου.
  • Παράλληλα, ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και κάλεσαν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη 28/01, στην Θύρα 4 της Τούμπας.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στηρίζει την κίνηση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους.
Συγκίνηση προκαλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με τις κινήσεις τους μετά το τροχαίο στη Ρουμανία που προκάλεσε τον θάνατο εφτά φιλάθλων του αγαπημένου τους συλλόγου. 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ μετακινήθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να βρεθούν στο νοσοκομείο και δίπλα στους τραυματίες φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά. Παράλληλα, ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και κάλεσαν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη 28/01, στην Θύρα 4 της Τούμπας.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τα πιθανά σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση του βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με το φορτηγό – Τι λέει ειδικός

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από ρουμανικά μέσα, 200 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ με 4 πούλμαν μετέβησαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να δείξουν και εμπράκτως ότι είναι δίπλα στους τρεις τραυματίες φιλάθλους του συλλόγου που νοσηλεύονται εκεί, οι  δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Λάρισα: 55χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ πέθανε από καρδιά μόλις έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

Την ίδια στιγμή, σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία στη Ρουμανία οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και καλούν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη, στη Θύρα 4 της Τούμπας!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στηρίζει την κίνηση αυτή των οργανωμένων οπαδών: “Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει. ανέφερε σε ανάρτησή της:

Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας για τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Συγκινητικές εικόνες στην Τούμπα από σήμερα

Μπορεί οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ να ανακοίνωσαν ότι αύριο (Τετάρτη, 28/1) η Θύρα 4 της Τούμπας θα είναι ανοικτή για όποιον θέλει να τιμήσει τους 7 οπαδούς του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δύστύχημα στη Ρουμανία, ωστόσο

Πολλοί φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» δεν μπορούσαν να περιμένουν το αυριανό κάλεσμα φόρο τιμής στους νεκρούς οπαδούς και συγκεντρώθηκαν από σήμερα στη Θύρα 4 της Τούμπας. Εκεί άναψαν κεριά και κρέμασαν ένα ολόλευκο πανό που έγραφε με μαύρα γράμματα: «Καλό Παράδεισο Αδέρφια»:

