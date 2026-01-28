ΣΟΚ στην Εύβοια: 41 χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από συγγενείς

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Ψαχνών στην Εύβοια, από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 41χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από συγγενείς της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evia online η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Η 41χρονη διέμενε στην περιοχή των Ψαχνών στον δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν πλέον αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της είναι μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.