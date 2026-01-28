Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Τη συγκίνηση του για την τραγωδία στη Ρουμανία που χτύπησε την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την ελληνική κοινωνία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξέφρασε μέσω social media κι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο γνωστός επιχειρηματίας έκανε δυο ξεχωριστές αναρτήσεις για να τιμήσει τη μνήμη των επτά «αετόπουλων».

Η πρώτη ήταν η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ που εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και η δεύτερη η ανατριχιαστική φωτογραφία με φιλάθλους που ανεβαίνουν στον παράδεισο.