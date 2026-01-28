Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Τη συγκίνηση του για την τραγωδία στη Ρουμανία που χτύπησε την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την ελληνική κοινωνία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξέφρασε μέσω social media κι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
  • Ο γνωστός επιχειρηματίας έκανε δυο ξεχωριστές αναρτήσεις για να τιμήσει τη μνήμη των επτά «αετόπουλων».
  • Η πρώτη ήταν η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ που εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και η δεύτερη η ανατριχιαστική φωτογραφία με φιλάθλους που ανεβαίνουν στον παράδεισο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Uncategorized

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Τη συγκίνηση του για την τραγωδία στη Ρουμανία που χτύπησε την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την ελληνική κοινωνία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξέφρασε μέσω social media κι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Θλίψη και οδύνη για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο, τα σενάρια που εξετάζονται

Ο γνωστός επιχειρηματίας έκανε δυο ξεχωριστές αναρτήσεις για να τιμήσει τη μνήμη των επτά «αετόπουλων».

Η πρώτη ήταν η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ που εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και η δεύτερη η ανατριχιαστική φωτογραφία με φιλάθλους που ανεβαίνουν στον παράδεισο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:56 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Καράκας ζητούν την απελευθέρωση του Μαδούρο – Συνθήματα με drones στον ουρανό

Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – ...
16:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ για ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας και εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης

Την κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ, σε συνέχεια της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου...
18:46 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Για διαπραγματεύσεις των Ερυθρόλευκων με τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε γράφουν στην Τουρκία

Tουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 32χρο...
19:58 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά» είπε συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης

Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι