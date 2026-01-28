ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων – Όλες οι πληροφορίες

Σύνοψη από το

  • Τελευταία ευκαιρία έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος.
  • Οι διορθώσεις αφορούν συνήθως σε κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων, όπως η λανθασμένη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων ή η παράλειψη του αριθμού ορόφου, που οδηγούν σε υψηλότερο φόρο.
  • Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν από την ΑΑΔΕ στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Πλησιάζει η ώρα του ΕΝΦΙΑ
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τελευταία ευκαιρία έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους προκειμένου να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν το 2026.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα όσοι το 2025 απέκτησαν κάποιο ακίνητο θα πρέπει να δηλώσουν τις αλλαγές στο περιουσιακό τους προφίλ με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος. Οι αλλαγές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που καταγράφονται στο Ε9 θα πρέπει να γίνουν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων έως τις 31 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις αρχές Μαρτίου με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Οι διορθώσεις

Αναλυτικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονται στο έντυπο Ε9, τις επόμενες 3 ημέρες, προκειμένου να πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν διαπιστώσει κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που έχουν δηλώσει στην εφορία.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι τα εξής:

Οι βοηθητικοί χώροι 

Αυτοί συνήθως αναγράφονται ως κύριοι από τους φορολογούμενους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Εφορία να μην υπολογίζει την έκπτωση 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο χώρο κύριας χρήσης.

Τα υπόγεια 

Τα υπόγεια επιφανειών ακινήτων συνήθως δηλώνονται ως χώροι κύριας χρήσης.

Τα τετραγωνικά μέτρα 

Τα περισσότερα από αυτά συνήθως αναγράφονται  για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

Ο αριθμός ορόφου

Συνήθως υπάρχει κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου. Αυτό σημαίνει πως στις περιπτώσεις αυτές για τον προσδιορισμό του φόρου «μετράει» ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

Kτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα

Δεν συμπληρώνονται συνήθως οι κωδικοί για τα κτίσματα αυτά από τους υπόχρεους και αυτό έχει την απώλεια της έκπτωσης 60% στο ποσό του φόρου.

Δήλωση του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας

Σε αυτήν περίπτωση η δήλωση αυτή οδηγεί σε υψηλότερο φόρο διότι η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση.

Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

Εάν αυτό δεν αναγράφεται από τον υπόχρεο ή αναγράφεται λανθασμένα τότε αυτό επιφέρει άδικες χρεώσεις.

Το ποσοστό συνιδιοκτησίας

Εάν αυτό δεν αναγραφεί από τον φορολογούμενο, τότε υπολογίζεται κυριότητα 100% με υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου.

