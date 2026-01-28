Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει τις 3 βίδες σε 12 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση
πηγή: reddit

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσουν αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση.

Παρακάτω βλέπετε μία εικόνα από ένα χαλί με εργαλεία και κλειδιά. Κάπου κρύβονται τρεις βίδες. Μπορείτε να τις εντοπίσετε σε μόλις 12 δευτερόλεπτα; Δεν είναι εύκολο να τις εντοπίσετε, καθώς είναι καλά καμουφλαρισμένες.

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσπαθήστε να ψάξετε για πράγματα που φαίνονται περίεργα. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 12 δευτερόλεπτα για να βρείτε τις 3 βίδες.

Είστε έτοιμοι;  3… 2… 1… ΠΑΜΕ!

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν τις 3 βίδες. Ανήκετε στο 1% των ανθρώπων που μπορούν να λύσουν αυτή την οπτική ψευδαίσθηση.

Όσοι δεν μπόρεσαν να τις εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

03:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

