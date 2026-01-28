Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης – «Ανοίγουν» κι άλλοι φάκελοι εξαφανίσεων

Σύνοψη

  • Στα χέρια των αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται άνδρας που ομολόγησε τη δολοφονία μίας 46χρονης γυναίκας που αγνοούνταν. Εξετάζεται και για δεύτερο φόνο.
  • Στο δώμα της πολυκατοικίας του υπόπτου βρέθηκε ο σκελετός μιας 42χρονης γυναίκας, που αγνοούνταν από το καλοκαίρι του 2025. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πέθανε στον ύπνο της και επέλεξε να κρύψει το πτώμα.
  • Η ΕΛΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο ο 52χρονος να είναι serial killer, ερευνώντας κι άλλες εξαφανίσεις γυναικών που συνδέονται με το περιβάλλον του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης – «Ανοίγουν» κι άλλοι φάκελοι εξαφανίσεων
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Στα χέρια των αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος εξετάζεται για τη δολοφονία δύο γυναικών. Ο ίδιος έχει ήδη ομολογήσει έναν φόνο, αυτόν μίας 46χρονης που αγνοούνταν τα τελευταία δύο χρόνια. Χάθηκε τελείως από την οικογένειά της τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Ο ίδιος ομολόγησε ότι στις 30 Οκτωβρίου του 2024 ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας και οι δύο, αμφότεροι ήταν τοξικοεξαρτημένοι. Μαζί ήταν και φίλος τους και όλοι είχαν κάνει χρήση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο φίλος του προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και ο ίδιος να τη βιάσει, αλλά η γυναίκα αντιστάθηκε και άρχισε να φωνάζει. “Της έκλεισαν το στόμα και της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο”, όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, πήραν το πτώμα της και το εξαφάνισαν. Πιο συγκεκριμένα, το πέταξαν σε έναν κάδο που βρίσκεται στο τέρμα του δρόμου.

Αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν όλο το κτίριο, βάζοντας στο επίκεντρο τον συγκεκριμένο άντρα, εδώ και αρκετούς μήνες. Κι αυτό διότι οι συνολικά δύο εξαφανίσεις γυναικών είχαν ως κοινό παρονομαστή τον 52χρονο. Σημειώνεται ότι ήταν στον κύκλο και των δύο γυναικών. Ερευνώντας λοιπόν το κτίριο, στο δώμα του, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

“Υπήρχε ο σκελετός μιας άλλης γυναίκας τυλιγμένος σε μια κουβέρτα. Από κάποια δαχτυλίδια στα χέρια της αναγνώρισαν ότι πρόκειται για 42χρονη που αγνοούνταν από το καλοκαίρι του 2025. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν τη σκότωσε, ότι πέθανε στον ύπνο της και επέλεξε να κρύψει εκεί το πτώμα της παρά να ενημερώσει τις αρχές”, επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ.

Βρήκαν γυναικεία ρούχα

Χθες (Τρίτη) οι άντρες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος ερεύνησαν τον χώρο ως αργά το βράδυ και συνέλεξαν αρκετά στοιχεία, βρήκαν μέσα στο υπόγειο γυναικεία ρούχα, τα οποία μπορεί να ανήκαν στις δύο γυναίκες, μπορεί και όχι, διότι το μέγεθος των ενδυμάτων δεν παραπέμπει σε αυτές. Παράλληλα βρήκαν και κηλίδες αίματος στην πολυκατοικία.

“Η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη και έξω από το υπόγειο αλλά και στους πάνω ορόφους και απορούν πώς οι άνθρωποι που ζουν στην πολυκατοικία δεν είχαν αντιληφθεί κάτι και δεν ενημέρωσαν τις αρχές. Θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης εντός των επόμενων ωρών. Οι αστυνομικοί ερευνούν και άλλες εξαφανίσεις γυναικών που εμπλέκονταν με τον 52χρονο”μεταδόθηκε.

Είναι serial killer ο 52χρονος;

Αστυνομικός που μίλησε στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

“Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα σενάρια, κάθε πιθανό σενάριο. Οι συνάδελφοι της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος μετά από έρευνες διαπιστώσαν στοιχεία στη συγκεκριμένη πολυκατοικία που σιγά σιγά αυτό συνέτεινε να ξετυλιχτεί το κουβάρι. Να επισημάνω όμως ότι ακόμα είμαστε στη μέση της έρευνας. Όλα τα πειστήρια, οι μαρτυρίες θα ξετυλίξουν το κουβάρι μέχρι τέλους και θα δούμε εάν εμπλέκεται ο συγκεκριμένος και σε άλλες εξαφανίσεις. Έχει ομολογήσει ότι τη μία από τις δύο άτυχες γυναίκες την έχει δολοφονήσει από κει και πέρα θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, πολύ σύντομα θα είναι αυτό, για να ξέρουμε τι γίνεται και να χυθεί άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση”.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΕΡΤ υπάρχουν κι άλλες εξαφανίσεις γυναικών τα τελευταία χρόνια που έχουν απασχολήσει την αστυνομία. Κάποιες από αυτές, τρεις ή τέσσερις, απασχολούν την ΕΛΑΣ και θέλουν να δουν εάν συνδέονται με το περιβάλλον αυτού του ανθρώπου.

