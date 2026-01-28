Τρίκαλα: Στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Στα δικαστήρια των Τρικάλων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο των δικαστηρίων.
  • Σύμφωνα με το trikalaola.gr, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής με φιμέ τζάμια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα: Στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κατώφλι των δικαστηρίων στα Τρίκαλα πέρασαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που κόστισε την ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη. Κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Στα δικαστήρια Τρικάλων βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής με φιμέ τζάμια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Νέα εργαλεία επιδημιολογικής επιτήρησης, έγκαιρη ανίχνευση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Έκρηξη κρουσμάτων νοροϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο-Ποιοι κινδυνεύουν

Ειδικό επίδομα 1.475 ευρώ από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές στην κάρτα αναπηρίας

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
15:36 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πυροσβεστική για «Βιολάντα»: Διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαρροή προπανιού, εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη – Τι οδήγησε στη φονική έκρηξη

Τα έως τώρα ευρήματα από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει οι αρχές για την φονική έκρηξη ...
15:33 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες με ρητή δικάσιμο οι δύο ανήλικες για την επίθεση στην 17χρονη – Το ρούχο και τα 30 ευρώ

Ελεύθερες αφέθηκαν οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος μίας 17χρονης μαθήτρι...
15:16 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τσατραφύλλιας: «Kristin» το όνομα της νέας κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, η πρόβλεψη για την Αττική

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αποκάλυψε ότι το όνομα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τ...
14:40 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Βαν συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου, στο οποίο ενεπλάκη και λεωφορείο των ΚΤΕΛ που μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι