Τρίκαλα: Στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κατώφλι των δικαστηρίων στα Τρίκαλα πέρασαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που κόστισε την ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη. Κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Στα δικαστήρια Τρικάλων βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής με φιμέ τζάμια.