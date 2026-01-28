Αυστραλία: Θέλει να πάρει πίσω το λιμάνι του Ντάργουιν – Το έχει μισθώσει για 99 χρόνια σε κινεζική εταιρεία

Η Αυστραλία είναι αποφασισμένη να επαναφέρει υπό αυστραλιανή ιδιοκτησία ένα σημαντικό βόρειο λιμάνι που έχει παραχωρηθεί για 99 χρόνια σε κινεζική εταιρεία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι μετά την προειδοποίηση για αντίποινα που απηύθυνε ο πρεσβευτής του Πεκίνου στην Καμπέρα.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Περιφέρειας πούλησε το λιμάνι του Ντάργουιν στην κινεζική εταιρεία Landbridge έναντι 506 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας το 2015, κίνηση την οποία επέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάθεση του συμβολαίου ήρθε μόλις λίγα χρόνια αφότου οι ΗΠΑ στάθμευσαν την πρώτη από μια ομάδα κυκλικής εναλλαγής Αμερικανών πεζοναυτών στο Ντάργουιν. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία διευρύνουν τις αεροπορικές βάσεις τους στον βορρά της Αυστραλίας προκειμένου να φιλοξενήσουν αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Μιλώντας στο Ανατολικό Τιμόρ όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη σήμερα, ο Αλμπανέζι είπε πως η κυβέρνησή του κατέστησε σαφές ότι θέλει το λιμάνι να επανέλθει στην ιδιοκτησία της Αυστραλίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το λιμάνι θα επιστρέψει σε αυστραλιανά χέρια επειδή αυτό είναι προς το εθνικό συμφέρον μας», είπε.

Η ιδιοκτήτρια του λιμανιού, η Landbridge Australia, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια, αλλά είπε ότι τον Νοέμβριο ότι η οικονομική θέση του λιμανιού ήταν πολύ ισχυρή.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Καμπέρα Σιάο Τσιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι το Πεκίνο θα «λάβει μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα της κινεζικής εταιρείας» αν η πώληση του λιμανιού καταστεί αναγκαστική.

«Αν η Landbridge αναγκαστεί να φύγει από αυτό το λιμάνι, νομίζω ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει επίσης την επένδυση, τη συνεργασία και το εμπόριο ανάμεσα σε κινεζικές εταιρείες και αυτό το τμήμα της Αυστραλίας, δήλωσε ο Σιάο σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση Australian Broadcasting Corporation.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σιάο επικρίνει την περσινή εκλογική υπόσχεση του Αλμπανέζε να επιστρέψει το στρατηγικής τοποθεσίας βόρειο λιμάνι στην αυστραλιανή ιδιοκτησία.

«Η Κίνα θα ήθελε να επαναλάβει ότι η εν λόγω κινεζική εταιρεία απέκτησε τη μίσθωση για το λιμάνι του Ντάργουιν μέσω της αγοράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

«Τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της θα πρέπει να προστατευθούν πλήρως», πρόσθεσε.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)