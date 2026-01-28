Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα»

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα» κατέθεταν για τέσσερις ώρες στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις και τις επόμενες ημέρες οι τρεις θα κληθούν εκ νέου από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις απολογήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.