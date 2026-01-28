Τρίκαλα: Στην αρμόδια εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα»

  • Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας της «Βιολάντα», οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εμπρησμό, καθώς από την αυτοψία εντοπίστηκαν στο υπόγειο σωλήνες προπάνιου με διάτρηση. Εργαζόμενοι είχαν εντοπίσει τις προηγούμενες ημέρες μυρωδιά υγραερίου.
  • Η εταιρεία «Βιολάντα» τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη… πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας» και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.
Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα. Παράλληλα τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πληροφορίες ότι εντοπίστηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, όπως έγραφε νωρίτερα το enikos.gr, εργαζόμενοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπίσει ότι μύριζε υγραέριο στον χώρο του εργοστασίου. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στις συλλήψεις.

Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

 

