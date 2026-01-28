Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις, καθώς και ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.
  • Ο Όσιος Εφραίμ, γεννημένος στη Νίσιβη της Μεσοποταμίας, διδάχθηκε την πίστη από τον Επίσκοπο Ιάκωβο και ακολούθησε τον μοναχικό βίο, γράφοντας πολλά συγγράμματα και υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία.
  • Μετά την παράδοση της Νίσιβης στους Πέρσες το 363 μ.Χ., ο Όσιος Εφραίμ εγκαταστάθηκε στην Έδεσσα, όπου ασκήτεψε, και κοιμήθηκε εν ειρήνη το έτος 373 μ.Χ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα:Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμίας πιθανώς το 308 μ.Χ. ή και ενωρίτερα. Ήκμασε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.), Ιουλιανού του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) και των διαδόχων αυτού. Από την μικρή του ηλικία διδάχθηκε την πίστη και την αρετή από τον Επίσκοπο της γενέτειράς του Ιάκωβο (309 – 364 μ.Χ.), ο οποίος και τον χειροτόνησε διάκονο, αλλά ο Όσιος αρνήθηκε να λάβει μεγαλύτερο αξίωμα. Ακολούθησε πολύ νωρίς τον μοναχικό βίο και με το φωτισμό του Παρακλήτου έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα πνευματικής και ηθικής οικοδομής. Γι’ αυτό και θαυμάζεται για το πλήθος και το κάλλος των έργων του. Γνώστης ακριβής όλων των δογματικών θεμάτων, ήξερε να καταπολεμά τις αιρέσεις και να υπερασπίζει με θαυμάσια σαφήνεια την Ορθοδοξία. Ήταν εκείνος που κατατρόπωσε σε διάλογο τον αιρετικό Απολλινάριο και οδήγησε πολλούς αιρετικούς να επιστρέψουν στην πατρώα ευσέβεια.

Όταν, διά της συνθήκης του έτους 363 μ.Χ., που υπέγραψε ο διάδοχος του Ιουλιανού του Παραβάτου, Ιοβιανός (363 – 364 μ.Χ.), η Νίσιβης παραδόθηκε στους Πέρσες, ο Όσιος Εφραίμ εγκατέλειψε την πατρίδα του και ήλθε στην Έδεσσα, όπου ασκήτεψε σε παρακείμενο όρος. Το έτος 370 μ.Χ. επισκέφθηκε τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και λίγο αργότερα τους Πατέρες και Ασκητές της Αιγύπτου.

Ο Όσιος Εφραίμ κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 373 μ.Χ. και η Σύναξή του ετελείτο στο Μαρτύριο της Αγίας Ακυλίνας, στην περιοχή Φιλοξένου, κοντά στην αγορά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βυθίζονται ή επιπλέουν τα κόπρανα σας; Τι σημαίνει για την υγεία σας

Το κόλπο για να επιλέγετε τις πατάτες με τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων -Όλες οι πληροφορίες

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
08:11 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Το ταξίδι των οπαδών του ΠΑΟΚ που κατέληξε σε τραγωδία: Θρήνος για τους 7 νεκρούς – Αισιοδοξία για τους τραυματίες

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη...
07:35 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Στην αρμόδια εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα»

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνι...
06:35 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (28/1) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
06:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Χίος: Σοβαρές πλημμύρες από τις ισχυρές καταιγίδες – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους μέσα στα χωριά

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το νησί της Χίου το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης (27/1), προκαλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι