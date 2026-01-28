Παρίσι: Βανδάλισαν την γκαλερί όπου δουλεύει η φερόμενη νόθα κόρη του Πούτιν – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Παρίσι, Γαλλία, Γκαλερί, βανδαλισμός, Πούτιν
πηγή: ΕΡΤ

Στο Παρίσι, άγνωστοι βανδάλισαν την γκαλερί τέχνης «Galerie L», όπου εργάζεται η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκι, την οποία τα ΜΜΕ αποκαλούν «νόθα κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές στα παράθυρα του κτηρίου και έγραψαν με σπρέι γκράφιτι με πορτοκαλί μπογιά στην πρόσοψη και στα γειτονικά κτήρια.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η ΕΡΤ, μεταξύ των επιγραφών ήταν αντιρωσικά συνθήματα όπως «F*ck Putin» (Γ@@ τον Πούτιν), «Death to Putin» (Θάνατος στον Πούτιν) και «Putin is a killer» (Ο Πούτιν είναι δολοφόνος).

Δείτε φωτογραφίες:

Παρίσι, Γαλλία, Γκαλερί, βανδαλισμός, Πούτιν
πηγή: ΕΡΤ
Παρίσι, Γαλλία, Γκαλερί, βανδαλισμός, Πούτιν
πηγή: ΕΡΤ

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού.

Εκτός από τις επιθέσεις εναντίον του Ρώσου δικτάτορα, στους τοίχους γράφτηκαν και συνθήματα που ζητούσαν «Δικαιοσύνη για τον Ελ-Χασάν». Αυτή η έκκληση αναφέρεται σε έναν 35χρονο άνδρα που πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε ένα αστυνομικό τμήμα της ίδιας περιοχής στα μέσα Ιανουαρίου.

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι εργάζεται ως διευθύντρια στη Galerie L εδώ και αρκετούς μήνες. Νωρίτερα, έρευνες των ουκρανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι αποφοίτησε από την παρισινή σχολή πολιτιστικής διαχείρισης (ICART). Η γκαλερί στην οποία εργάζεται ειδικεύεται στην πειραματική τέχνη και εκθέτει έργα τόσο Ρώσων όσο και Ουκρανών καλλιτεχνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2025, Ουκρανοί δημοσιογράφοι κατάφεραν να μιλήσουν προσωπικά με την κοπέλα κοντά στην ίδια γκαλερί. Εκείνη την εποχή, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση» με την πολιτική του πατέρα της, αλλά αρνήθηκε να καταδικάσει την επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Επί του παρόντος, η αστυνομία του Παρισιού εντοπίζει τους εμπλεκόμενους στον βανδαλισμό και ερευνά εάν αυτή η επίθεση ήταν μια προμελετημένη ενέργεια εναντίον της οικογένειας του Ρώσου ηγέτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ραγδαία αύξηση των περιστατικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Αύριο η αεροδιακομιδή των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Online αγορές: Πόσοι Έλληνες «μετακόμισαν» στο e-shopping το 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
18:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Προκλητικός ναύαρχος «βλέπει» απειλές στο Αιγαίο και επικρίνει τον Ερντογάν για την αμυντική του πολιτική – Η θέση για τα Ίμια και τα άλλα νησιά

Προκλητικός απέναντι στους γείτονες της Τουρκίας, βαθιά ενοχλημένος από την συνεργασία Ελλάδας...
17:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν: Τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο Αλ Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα, Τετάρτη, τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σ...
16:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Αυστραλία: Θέλει να πάρει πίσω το λιμάνι του Ντάργουιν – Το έχει μισθώσει για 99 χρόνια σε κινεζική εταιρεία

Η Αυστραλία είναι αποφασισμένη να επαναφέρει υπό αυστραλιανή ιδιοκτησία ένα σημαντικό βόρειο λ...
16:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών

Το πρωί της Πέμπτης (29/1) θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι