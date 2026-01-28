Θεσσαλονίκη: Αντιπροσωπεία του Άρη βρέθηκε στην Τούμπα και άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία

  • Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στην Τούμπα μετά τον χαμό επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, με απλούς φιλάθλους να καταφθάνουν για να αφήσουν λουλούδια και κεριά.
  • Συγκινητική ήταν η παρουσία αντιπροσωπείας του Άρη στην Τούμπα, η οποία κατέθεσε λουλούδια, κεριά και φανέλες με το μήνυμα «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ». Η κίνηση έστειλε μήνυμα ενότητας και σεβασμού.
  • Χθες, μέλη του προπονητικού επιτελείου και σχεδόν όλο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν επίσης την Τούμπα για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος.
Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, μετά τον χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στη διάρκεια του ταξιδιού τους για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα απέναντι στη Λυών.

Από το πρωί, απλοί φίλαθλοι καταφθάνουν στην Τούμπα για να αφήσουν λουλούδια και κεριά, τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που «έφυγαν» φορώντας τα ασπρόμαυρα. Πολλοί δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, στέκοντας σιωπηλά έξω από τη θύρα του γηπέδου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του συλλόγου.

Συγκινητική ήταν και η παρουσία αντιπροσωπείας του Άρη, που βρέθηκε στο ίδιο σημείο για να καταθέσει λουλούδια, κεριά και φανέλες της ομάδας με το μήνυμα «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ». Μια κίνηση που έστειλε μήνυμα ενότητας και σεβασμού, δείχνοντας ότι σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν χρώματα, μόνο άνθρωποι.

Χθες, μέλη του προπονητικού επιτελείου και σχεδόν όλο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν την Τούμπα για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος. Η παρουσία τους αποτέλεσε μια σιωπηλή υπόσχεση μνήμης και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

