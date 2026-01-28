Βουλή – Ανδρουλάκης: Είστε υπόλογοι για τη βαθιά θεσμική κρίση -Ανοίγετε την πόρτα στον τραμπισμό

«Όλα έχουν ένα όριο. Καλώ τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν όσα είπε ο κ. Λαζαρίδης. Ντροπή! Δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο!», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στη Βουλή και υπό τα χειροκροτήματα των βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε εμφατικά τις αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, περί «γκριζαρίσματος» περιοχών στο Αιγαίο μετά την κρίση στα Ίμια κατά την αντιπαράθεση που είχε νωρίτερα με τον Παύλο Χρηστίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Παράλληλα, εξέφρασε βαθιά οδύνη για τα δύο τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία και στα Τρίκαλα, ενώ διαβίβασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δώδεκα συνανθρώπων μας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για υποβάθμιση των θεσμών και ανακοίνωσε ότι «με επιστολή μου στον πρόεδρο της Βουλής θα ζητήσω τη διενέργεια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για τα θέματα των θεσμών, της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και της ποιότητας της Δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο θεσμικός κατήφορος. Το χρωστάμε στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και σημείωσε ότι προκύπτουν ερωτήματα που απαιτούν καθαρές απαντήσεις αναφορικά με το μέγεθος του προβλήματος. Υποστήριξε ότι αναδεικνύεται μια γκρίζα ζώνη στην καταγραφή αυτών των δυστυχημάτων και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο η ΕΛΣΤΑΤ καθυστερεί στη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων, ενώ κάλεσε τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες να δώσουν απαντήσεις.

«Σήμερα, σε όλη τη χώρα υπηρετούν μόλις 243 επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας. Ο καθένας καλείται να ελέγξει 1.434 επιχειρήσεις και σχεδόν 10.000 εργαζόμενους», παρατήρησε και τόνισε: «Αυτό δεν είναι κράτος πρόληψης και προστασίας κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και γι’ αυτό έχετε πολιτική ευθύνη. Για εμάς, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν συνιστά τυπική υποχρέωση, ούτε ένα κόστος που κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας. Και αυτή η ευθύνη δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Σήμερα λέμε καθαρά: απαιτούνται άμεσα ουσιαστικοί και συστηματικοί έλεγχοι σε κάθε χώρο δουλειάς». «Χωρίς ασφάλεια και αξιοπρέπεια στην εργασία, δεν υπάρχει ούτε ελπίδα, ούτε προοπτική», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση πως επιλέγει συστηματικά τα fake news και την ενοχοποίηση της διαφορετικής άποψης, ως εργαλεία πολιτικής, με αφορμή τις αποφάσεις για τη διαχειριστική ανεπάρκεια, όπως σημείωσε, στο ζήτημα της ευλογιάς.

«Ο κ. Τσιάρας με τον κ. Χατζηδάκη με είπαν λαϊκιστή και ψεκασμένο… Προχθές σας διέψευσε ξανά ο επίτροπος. Σε δηλώσεις του μετά το συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, ο επίτροπος Υγείας δεν έκανε προτροπές ή “γενικές συστάσεις”. Είπε αυτό που είναι ξεκάθαρο, αλλά επιχειρήσατε να κρύψετε: έπρεπε να γίνει χρήση των εμβολίων, με στόχο να περιοριστεί η επιδημία πριν μετατραπεί σε μαζική καταστροφή για την αγροτική οικονομία», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι ο αρμόδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η ευλογιά προκαλεί τεράστια επιβάρυνση στην αγροτική κοινότητα της πατρίδας μας και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης και σε άλλες χώρες.

«Το θράσος σας όμως είναι απύθμενο», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας:

«1. Αποκρύψατε κρίσιμα έγγραφα και επιστολές από την Κομισιόν, που ζητούσαν επανειλημμένα άμεσες ενέργειες για τον εμβολιασμό και τον έλεγχο της νόσου.

2. Κατέρρευσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα η διασπορά της ευλογιάς να μην μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά.

3. Ολιγωρήσατε επί μήνες, και μόλις χθες ο κ. Μητσοτάκης συγκάλεσε σύσκεψη για να “λύσει” το πρόβλημα. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια».

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε δριμεία κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για ανακρίβειες και ψέματα:

«Ο κ. Φλωρίδης ισχυρίζεται ότι η νέα διάταξη “δίνει το δικαίωμα στους γονείς να ζητήσουν αναστολή της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, όπως ισχύει σε όλες τις αποφάσεις”. Αυτό δεν ισχύει. Η διάταξη δεν προβλέπει αναστολή της πρωτόδικης απόφασης, όπως συμβαίνει σε άλλες δικαστικές αποφάσεις. Προβλέπει τη δυνατότητα πλήρους μεταρρύθμισης της απόφασης που ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων, πριν εκδικαστεί η έφεση.

Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει μια απόφαση επιμέλειας από άλλον δικαστή του ίδιου βαθμού με διαδικασίες εξπρές και κατά προτεραιότητα χωρίς να έχει προηγηθεί κρίση του Εφετείου. Πρόκειται για ουσιαστική ανατροπή της δικαστικής κρίσης, όχι για απλή αναστολή.

Ανακρίβεια δεύτερη:

Ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζει ότι “ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία με διατάξεις που υπήρχαν από την αρχή στο νομοσχέδιο”. Και αυτό δεν ισχύει. Η επίμαχη διάταξη δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 24/11, προστέθηκε εκ των υστέρων. Και μάλιστα όχι σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά σε άσχετο νομοσχέδιο που αφορούσε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο, μια ρύθμιση που αλλάζει θεμελιωδώς το πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου πέρασε χωρίς διαβούλευση και χωρίς επεξεργασία από τη νομική κοινότητα», υποστήριξε, τονίζοντας ότι «αυτές οι συμπεριφορές οδηγούν τη χώρα σε βαθιά αξιακή και θεσμική παρακμή», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ευθύνεστε για το γεγονός η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς βρίσκεται στο ναδίρ» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Μπορούμε να ξεχάσουμε την προσπάθεια του κ. υπουργού Δικαιοσύνης να διαστρεβλώσει τα γεγονότα για τα χαλκευμένα ηχητικά, που διακινήθηκαν από ΜΜΕ μετά την τραγωδία των Τεμπών; Μπορούμε να ξεχάσουμε το κρυφτό του κ. υπουργού μπροστά στις αποκαλύψεις στη δίκη του predator όπου καταγγέλλεται χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής με συμφωνημένες εκ των προτέρων ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας; Αυτές είναι οι αντιθεσμικές σας πρακτικές, αυτό είναι το αλαζονικό ήθος της εξουσίας που παράγει διαφθορά, αδιαφάνεια και ένα βαθύ αίσθημα απογοήτευσης στους πολίτες. Δεν φέρνετε την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Οδηγείτε τη χώρα πιο κοντά στην Ουγγαρία του Όρμπαν. Ανοίγετε την πόρτα στον τραμπισμό», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.