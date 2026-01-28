Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Ακαδημίας

Βασιλίσσης Σοφίας

Αμαλίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1957 βλέπετε την Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και το -υπό κατεδάφιση- Μέγαρο Νεγρεπόντη. Η φωτογραφίας είναι από την συλλογή του Αθανασίου Γιαννούκου.

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας είναι κεντρική λεωφόρος στην Αθήνα, η οποία συνδέει τη λεωφόρο Συγγρού και την Αθανασίου Διάκου με την Πανεπιστημίου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της βασίλισσας Αμαλίας. Εκατέρωθεν της λεωφόρου βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος, ενώ επί της λεωφόρου βρίσκονται οι Στύλοι Ολυμπίου Διός και η Βουλή των Ελλήνων.

Ιστορικό

Η λεωφόρος πήρε την ονομασία της από την πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος, Αμαλία, σύζυγο του Όθωνος. Από το 1886 ήταν ήδη διαμορφωμένη και δενδροφυτεμένη με πιπεριές, ένα δέντρο που επέλεξε η Αμαλία, εξ ου και η ονομασία “Λεωφόρος με τις πιπεριές” ή “Δενδροστοιχία”

Η λεωφόρος αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για περίπατο των Αθηναίων καθώς επίσης συνδέθηκε και με την αλλαγή φρουράς.

Πολλοί επιφανείς Αθηναίοι έκτισαν εκεί τα μέγαρά τους (όπως π.χ. Λουριώτη-Νεγρεπόντη, Σκυλίτση, Σκουζέ, Τομπάζη-Μαυροκορδάτου, Κοζάκη Τυπάλδου, Στεφ. Δραγούμη κ.α.) τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν κατεδαφιστεί. Με απόφαση του 1934 περιορίστηκε το ύψος οικοδόμησης των κτηρίων.

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greec