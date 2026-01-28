Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Σήφης Γαρυφαλάκης

Παλιά Αθήνα

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Παλιά Αθήνα

  • Ακαδημίας
  • Βασιλίσσης Σοφίας
  • Αμαλίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1957 βλέπετε την Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και το -υπό κατεδάφιση- Μέγαρο Νεγρεπόντη. Η φωτογραφίας είναι από την συλλογή του Αθανασίου Γιαννούκου.

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας είναι κεντρική λεωφόρος στην Αθήνα, η οποία συνδέει τη λεωφόρο Συγγρού και την Αθανασίου Διάκου με την Πανεπιστημίου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της βασίλισσας Αμαλίας. Εκατέρωθεν της λεωφόρου βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος, ενώ επί της λεωφόρου βρίσκονται οι Στύλοι Ολυμπίου Διός και η Βουλή των Ελλήνων.

Ιστορικό

Η λεωφόρος πήρε την ονομασία της από την πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος, Αμαλία, σύζυγο του Όθωνος. Από το 1886 ήταν ήδη διαμορφωμένη και δενδροφυτεμένη με πιπεριές, ένα δέντρο που επέλεξε η Αμαλία, εξ ου και η ονομασία “Λεωφόρος με τις πιπεριές” ή “Δενδροστοιχία”

Η λεωφόρος αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για περίπατο των Αθηναίων καθώς επίσης συνδέθηκε και με την αλλαγή φρουράς.

Πολλοί επιφανείς Αθηναίοι έκτισαν εκεί τα μέγαρά τους (όπως π.χ. Λουριώτη-Νεγρεπόντη, Σκυλίτση, Σκουζέ, Τομπάζη-Μαυροκορδάτου, Κοζάκη Τυπάλδου, Στεφ. Δραγούμη κ.α.) τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν κατεδαφιστεί. Με απόφαση του 1934 περιορίστηκε το ύψος οικοδόμησης των κτηρίων.

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greec

