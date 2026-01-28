Τραγωδία στη Μάλτα: Νεκρή 13χρονη που παρασύρθηκε από κύματα

Σύνοψη από το

  • Μια οικογενειακή βόλτα στη Μάλτα κατέληξε σε τραγωδία, καθώς ένα 13χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από ορμητικά κύματα. Ομάδα δυτών εντόπισε και ανέσυρε τη σορό του παιδιού, βάζοντας τέλος στις ελπίδες για κάποιο θαύμα.
  • Το κορίτσι, μαζί με την οικογένειά του, παρακολουθούσε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα από παραλιακό πεζοδρόμιο όταν ένα κύμα μεγάλου ύψους τους παρέσυρε. Ο πατέρας και ο αδερφός της κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν σε ασφαλές σημείο.
  • Το τραγικό περιστατικό συνέβη εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στη νότια Μεσόγειο, με ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν τη Μάλτα, τη Σικελία και τη Σαρδηνία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και παράκτιες περιοχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στη Μάλτα: Νεκρή 13χρονη που παρασύρθηκε από κύματα

Μια οικογενειακή βόλτα δίπλα στη θάλασσα κατέληξε σε τραγωδία στο βόρειο τμήμα της Μάλτας, όπου ένα 13χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του, αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ομάδα δυτών εντόπισε και ανέσυρε σήμερα τη σορό του παιδιού, βάζοντας τέλος στις ελπίδες για κάποιο θαύμα. Το κορίτσι βρισκόταν με την οικογένειά του σε παραλιακό πεζοδρόμιο, πίσω από τα κάγκελα ασφαλείας, παρακολουθώντας τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένα κύμα μεγάλου ύψους χτύπησε το σημείο και τους παρέσυρε.

Ο πατέρας της, 49 ετών, και ο αδερφός της, 17 ετών, παρασύρθηκαν επίσης στη θάλασσα, όμως κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν μέχρι ασφαλές σημείο, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η μητέρα, που είδε τη σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της, ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malta Daily (@maltadaily.mt)

Το περιστατικό συνέβη σε περίοδο έντονης κακοκαιρίας στη νότια Μεσόγειο, όπου ισχυρές καταιγίδες έχουν πλήξει τις τελευταίες ημέρες τη Μάλτα, τη Σικελία και τη Σαρδηνία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και παράκτιες περιοχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ραγδαία αύξηση των περιστατικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Αύριο η αεροδιακομιδή των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Online αγορές: Πόσοι Έλληνες «μετακόμισαν» στο e-shopping το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
18:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Προκλητικός ναύαρχος «βλέπει» απειλές στο Αιγαίο και επικρίνει τον Ερντογάν για την αμυντική του πολιτική – Η θέση για τα Ίμια και τα άλλα νησιά

Προκλητικός απέναντι στους γείτονες της Τουρκίας, βαθιά ενοχλημένος από την συνεργασία Ελλάδας...
17:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν: Τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο Αλ Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα, Τετάρτη, τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σ...
16:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Αυστραλία: Θέλει να πάρει πίσω το λιμάνι του Ντάργουιν – Το έχει μισθώσει για 99 χρόνια σε κινεζική εταιρεία

Η Αυστραλία είναι αποφασισμένη να επαναφέρει υπό αυστραλιανή ιδιοκτησία ένα σημαντικό βόρειο λ...
16:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών

Το πρωί της Πέμπτης (29/1) θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι