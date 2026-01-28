Τραγωδία στη Μάλτα: Νεκρή 13χρονη που παρασύρθηκε από κύματα

Μια οικογενειακή βόλτα δίπλα στη θάλασσα κατέληξε σε τραγωδία στο βόρειο τμήμα της Μάλτας, όπου ένα 13χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του, αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ομάδα δυτών εντόπισε και ανέσυρε σήμερα τη σορό του παιδιού, βάζοντας τέλος στις ελπίδες για κάποιο θαύμα. Το κορίτσι βρισκόταν με την οικογένειά του σε παραλιακό πεζοδρόμιο, πίσω από τα κάγκελα ασφαλείας, παρακολουθώντας τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένα κύμα μεγάλου ύψους χτύπησε το σημείο και τους παρέσυρε.

Ο πατέρας της, 49 ετών, και ο αδερφός της, 17 ετών, παρασύρθηκαν επίσης στη θάλασσα, όμως κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν μέχρι ασφαλές σημείο, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η μητέρα, που είδε τη σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της, ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού.

Το περιστατικό συνέβη σε περίοδο έντονης κακοκαιρίας στη νότια Μεσόγειο, όπου ισχυρές καταιγίδες έχουν πλήξει τις τελευταίες ημέρες τη Μάλτα, τη Σικελία και τη Σαρδηνία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και παράκτιες περιοχές.