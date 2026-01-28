Πορτογαλία: Τουλάχιστον 4 νεκροί εξαιτίας της καταιγίδας «Kristin»

Enikos Newsroom

διεθνή

Πορτογαλία: Τουλάχιστον 4 νεκροί εξαιτίας της καταιγίδας «Kristin»

Η καταιγίδα «Kristin» προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στην Πορτογαλία, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, προτού κινηθεί ανατολικότερα και αρχίσει να πλήττει τη γειτονική Ισπανία, σύμφωνα με νεότερα απολογισμό των πορτογαλικών αρχών.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δένδρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Άλλοι τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στη Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

Η καταιγίδα Κριστίν – η οποία συνοδευόταν από έντονες βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου που έφθαναν έως και τα 150 χλμ/ώρα – προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως στην περιοχή της Λισαβόνας και στο κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας.

 

 

H υποδιοικήτρια της ANEPC Ντανιέλα Φράγκα ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου «πτώσεις δέντρων, ζημιές σε υποδομές, καθώς και πλημμύρες», συμπληρώνοντας πως οι υπηρεσίες διάσωσης κλήθηκαν να επέμβουν σε περίπου 3.000 περιπτώσεις. «Λόγω της κλίμακας του φαινομένου, θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση των ζημιών», δήλωσε.

Η πορτογαλική κυβέρνηση περιέγραψε την καταιγίδα ως «ακραίο καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιοχές της χώρας».

Περίπου 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά. Προβλήματα παρουσιάστηκαν σε αρκετούς οδικούς άξονες – συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της χώρας – καθώς και στα δρομολόγια των τρένων.

Η Πορτογαλία έχει πληγεί τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο όταν, στην προσπάθειά του να διασχίσει με το όχημά του ένα μικρό ποτάμι, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου – Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στα «σκαριά»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
21:15 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη 

Tουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) στις ΗΠΑ, που εμπλέ...
20:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι άλλοι δύο θα μεταφερθούν αύριο στην Ελλάδα

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανί...
20:20 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Καλεί το Ιράν σε συμφωνία για τα πυρηνικά, απειλώντας το με επίθεση «πολύ χειρότερη» της πρώτης – Η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία, με τον πρόεδρ...
20:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Η στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στην Συρία στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών Πούτιν-Σάρα

Το ευαίσθητο θέμα της μελλοντικής στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στη Συρία, συζήτησαν ο Ρώσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι