Μεσανατολικό: Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητεί να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γάζα
Photo: AFP / Eyad Baba

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για «την πλήρη μεταβίβαση της διακυβέρνησης» στη Λωρίδα της Γάζας, το συντομότερο δυνατόν, όπως είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, επιμένοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να ανοίξει πλήρως η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια».

«Τα πρωτόκολλα έχουν ετοιμαστεί, οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί και ανατέθηκε σε επιτροπές η επιχείρηση (…) ώστε να έχουμε την πλήρη παράδοση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, σε όλους τους τομείς» στην Εθνική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Χάζεμ Κάσεμ, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κάσεμ, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Άνοια: Ραγδαία αύξηση των περιστατικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου – Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στα «σκαριά»

Παπαθανάσης για νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Περί τον Μάιο ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις-Τι είπε παλιό Ανακαινίζω-Νοι...

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
20:20 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Καλεί το Ιράν σε συμφωνία για τα πυρηνικά, απειλώντας το με επίθεση «πολύ χειρότερη» της πρώτης – Η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία, με τον πρόεδρ...
20:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Η στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στην Συρία στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών Πούτιν-Σάρα

Το ευαίσθητο θέμα της μελλοντικής στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στη Συρία, συζήτησαν ο Ρώσ...
18:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Προκλητικός ναύαρχος «βλέπει» απειλές στο Αιγαίο και επικρίνει τον Ερντογάν για την αμυντική του πολιτική – Η θέση για τα Ίμια και τα άλλα νησιά

Προκλητικός απέναντι στους γείτονες της Τουρκίας, βαθιά ενοχλημένος από την συνεργασία Ελλάδας...
17:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν: Τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο Αλ Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα, Τετάρτη, τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι