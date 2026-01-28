Καίτη Γαρμπή: «Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα…»

Η Καίτη Γαρμπή πρόσφατα χρειάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει με τον Διονύση Σχοινά, καθώς ήταν άρρωστη. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν μαζί με τον σύζυγό της σε βραδινή τους έξοδο, και στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Συγκεκριμένα, όταν δημοσιογράφος την ρώτησε για την ακύρωση της εμφάνισής της, η Καίτη Γαρμπή εξήγησε πως: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει, απλά εδώ έχω συμπαράσταση.

Θα μπορούσε ο Διονύσης να πάει μόνος του, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό. Γιατί εγώ πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα, με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ βήχα, δεν έβγαινε φωνή και καθίσαμε στο σπίτι».

Από την πλευρά του, ο Διονύσης Σχοινάς είπε ότι: «Η Καίτη για να μην πάει στο μαγαζί, πάει να πει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί!».

Υπενθυμίζεται ότι στην ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram, με την οποία ενημέρωσε τους ακολούθους της για την ακύρωση της εμφάνισής της, η Καίτη Γαρμπή είχε γράψει: «Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας. Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή, γενικά είμαι χάλια μαύρα… Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!».

