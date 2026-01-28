Ρουμανία: Πατέρας ενός παιδιού 2,5 ετών ο 29χρονος Βασίλης που έχασε τη ζωή του – «Πάγωσα όταν το άκουσα, ήταν ενθουσιασμένος με την εκδρομή» λέει ο εργοδότης του

«Μην πας, πού να τρέχεις τώρα» είπαν στον άτυχο 29χρονο Βασίλη, φίλαθλο του ΠΑΟΚ, για την μοιραία εκδρομή, στην οποία ο ίδιος αλλά και ακόμη 6 φίλοι του έχασαν τη ζωή τους, στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν με βαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους. Όπως εξηγεί μιλώντας στο enikos.gr o εργοδότης του 29χρονου, επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν μάλιστα και πατέρας ενός 2,5 ετών παιδιού, το οποίο άφησε πίσω του.

Ρεπορτάζ: Πασαλίδου Μαρία

«Όταν άκουσα την τραγική είδηση δεν το πίστευα» λέει αρχικά ο κ. Παύλος Μπατάλας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση με κουφώματα στην Κατερίνη, στην οποία δούλευε ο άτυχος Βασίλης Μολντοβάνοφ. Ο ίδιος περιγράφει πώς ένιωσε τη στιγμή που πληροφορήθηκε την τραγωδία και συγκλονίζει. «Eρχεται ένα παλικάρι εδώ που δούλευαν μαζί, είχε κατέβει κάτω στο κατάστημα και μου λέει ”ο δικός μας ήταν”. Λέω ”αποκλείεται” η πινακίδα του βαν ήταν της Ημαθίας, άλλοι θα πήγαν. Δεν μου πήγε το μυαλό».

«Όταν το συνειδητοποίησα πάγωσα – Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί»

Ο εργοδότης του 29χρονου πήγε μια βόλτα τον σκύλο του και όταν γύρισε άνοιξε την τηλεόραση. «Βλέπω τα κανάλια και τότε πάγωσα. Εκεί, κατάλαβα ότι αυτό που μου είπε αληθεύει γιατί αυτοί μιλούν και μεταξύ τους μέσω των συνδέσμων». «Δεν ήταν μόνο ο Βασίλης…ήταν όλα τα παιδιά. Τα παιδία τα καημένα έφυγαν, αυτές οι ψυχούλες που πήγαιναν με χαρά να δουν την αγαπημένη τους ομάδα» αναφέρει φανερά συγκινημένος.

Ο ίδιος κάνει λόγο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, εργαζόμενο και οικογενειάρχη, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος για την εκδρομή που θα πήγαινε. «Ο Βασιλάκης ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν οικογενειάρχης με ένα παιδάκι 2,5 ετών, ενώ είχε και 2 αδελφές». Σαν εργαζόμενος, συνεχίζει «ήταν σωστός, τυπικός και καθαρός. Δεν ήταν τσαπατσούλης και δεν έβλεπε πώς να φύγει από την δουλειά του γρήγορα. ”Άστα θα τα κάνω εγώ” έλεγε πάντα στον μάστορα με τον οποίο συνεργαζόταν στη δουλειά».

Η αγάπη για τον ΠΑΟΚ

Ο κ. Μπατάλας είχε, όπως λέει, πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον Βασίλη όσο και με την μητέρα του, καθώς και η τελευταία δούλευε αρκετά χρόνια στην επιχείρηση. «Δούλευε και η μητέρα του 15 χρόνια εδώ και μετά ήρθε και ο Βασίλης. Μεγάλωσε μόνη της 3 παιδιά, 2 κορίτσια και τον Βασίλη».

Για την συγκεκριμένη εκδρομή, υπογραμμίζει ο κ. Κατάλας, «ο άτυχος Βασίλης είχε ζητήσει και λάβει άδεια. Είχε πει ”θα φύγω”. Ο ανιψιός μου τότε του είπε ”μην πας, κάτσε, έχεις ένα μωρό τώρα, πού να τρέχεις”. Αυτός ήταν ενθουσιασμένος για την εκδρομή και ως συνήθως ο ένας παρασέρνει τον άλλον».

Τελευταία φορά ο εργοδότης του είδε τον Βασίλη το Σάββατο, ενώ όπως σημειώνει «ο 29χρονος ήταν ”παθιασμένος” με τον ΠΑΟΚ. Ακόμη και με κρύο, με χιόνια, αυτός πήγαινε παντού», συμπληρώνοντας πως «κατά 99% αυτός οδηγούσε».

«Η οικογένειά του είναι σε άσχημη κατάσταση» συμπληρώνει ακόμη, ενώ καταλήγει ευχόμενος «συλλυπητήρια σε όλους τους συγγενείς, που έφυγαν τα παιδάκια τους και δεν γυρίζουν πίσω».

Την Πέμπτη επιστρέφουν οι τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε στο enikos.gr ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, οι σοροί των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης θα απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, ένα C-130 για τον επαναπατρισμό των σορών.

Όσον αφορά τους 3 τραυματίες, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή τους από τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας το πρωί της Πέμπτης, με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να μεταφερθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, οι τρεις τραυματίες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και επικίνδυνα σημεία του αυτοκινητόδρομου DN6, στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα βυτιοφόρο, ένα φορτηγό (TIR) και το μίνι λεωφορείο, το οποίο είχε άδεια μεταφοράς 8+1 ατόμων, όμως στο εσωτερικό του βρίσκονταν 10 επιβάτες. Η υπερφόρτωση και η επικίνδυνη οδήγηση φαίνεται να αποδείχθηκαν μοιραίος συνδυασμός.

Οι επτά νεκροί είναι Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών, στο πλαίσιο του Europa League. Το μίνι λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα, είχε περάσει τα σύνορα μέσω Βουλγαρίας και βρισκόταν στη Ρουμανία με κατεύθυνση προς τη δυτική Ευρώπη. Από τους δέκα επιβάτες, έξι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ τέσσερις μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Ένας εξ αυτών κατέληξε κατά διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας αν το μίνι λεωφορείο προσέκρουσε πρώτα στο βυτιοφόρο κατά την προσπέραση, πριν καταλήξει μετωπικά στο φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Τα συντρίμμια του οχήματος βρέθηκαν διασκορπισμένα δεκάδες μέτρα μακριά, ενώ ο δρόμος είχε αποκλειστεί.

Η Ρουμανική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, σε έναν δρόμο που χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως παγίδα θανάτου για τους οδηγούς.