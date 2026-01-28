Σοκ στην Πάτρα: 25χρονος κατήγγειλε πως η μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού από έναν 33χρονο

Μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών, μετά την καταγγελία ενός 25χρονου ότι η 53χρονη μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο ίδιο της το σπίτι από έναν 33χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο νεαρός, ο δράστης πήγε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28.01.26) στην οικία της γυναίκας και άρχισε να χτυπά επίμονα το κουδούνι. Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό, να τη ρίξει στο κρεβάτι και να προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, παρά τη θέλησή της.

Όπως μετέδωσε το tempo24, ο φερόμενος ως δράστης μπήκε με τη βία στο σπίτι της γυναίκας και τη βίασε, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε αμέσως τον γιο της, ο οποίος απευθύνθηκε στις αρχές.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 33χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού.