Οι αθλητικές μεταδόσεις 29/1/2026

  • Τα ματς Λιόν – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ρόμα για το UEFA Europa League, καθώς και η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τη Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
  • Επιπλέον, οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας και ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι για το CEV Challenge Cup.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας πόλο Γυναικών απέναντι στη Γερμανία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στις 15:45 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Τα ματς Λιόν – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ρόμα για το UEFA Europa League και η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τη Euroleague ξεχωρίζουν ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας CEV Challenge Cup βόλεϊ

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι CEV Challenge Cup βόλεϊ

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν Euroleague

21:45 Novasports 6HD Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λιόν – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Παναθηναϊκός – Ρόμα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League ΛεπτόπροςΛεπτό

