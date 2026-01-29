Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην ενδιάμεση φάση του Champions League μετά τη νίκη του επί του Άγιαξ, τερματίζοντας 18ος. Στα playoffs θα αντιμετωπίσει είτε την Αταλάντα είτε την Μπάγερ Λεβερκούζεν.
  • Η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα γίνει στις 16 ή 17 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τη ρεβάνς να ακολουθεί σε Μπέργκαμο ή Λεβερκούζεν.
  • Εάν ο Ολυμπιακός προκριθεί στους «16», θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν Μονάχου, με τη νέα κλήρωση να γίνεται στις 27 Φεβρουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

Με τη μεγάλη νίκη του επί του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην ενδιάμεση φάση του Champions League, τερματίζοντας 18ος. Στα playoffs θα αντιμετωπίσει είτε την Αταλάντα είτε την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 16 ή 17 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τη ρεβάνς σε Μπέργκαμο ή Λεβερκούζεν.

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός περάσει στους «16»,τα πράγματα θα “ζορίσουν”, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν Μονάχου. Κάτι που θα το γνωρίζει μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» οι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: ΜαρσέιγΠάφος, Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ, Καϊράτ Αλμάτι.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα

2) Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – Μονακό ή Καραμπάγκ

3) Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ ή Γαλατασαράι

4) Αταλάντα ή Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακός

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

  • Νικητές 1 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι
  • Νικητές 2 – Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
  • Νικητές 3 – Λίβερπουλ ή Τότεναμ
  • Νικητές 4 – Μπάγερν ή Άρσεναλ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

  • Play off «νοκ άουτ» φάσης: 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026
  • Φάση «16»: 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026
  • Προημιτελικοί: 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026
  • Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαΐου 2026
  • Τελικός: 30 Μαΐου 2026 Βουδαπέστη.

23:54 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

