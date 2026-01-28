Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στη διοργάνωση με 1-2 επί του Άγιαξ. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια τεράστια πρόκριση στα playoffs του UEFA Champions League.
  • Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 52’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ μετά την ισοφάριση του Άγιαξ με πέναλτι, ο Έσε στο 79’ έκανε το 1-2 χαρίζοντας την πρόκριση.
  • Μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και φίλαθλοι πανηγύρισαν έξαλλα, καθώς ο Ολυμπιακός απέδειξε πως με πάθος, πίστη και σχέδιο, μπορεί να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο. Η ομάδα αναμένει την κλήρωση της Παρασκευής για τα playoffs του Champions League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε με 1-2 του Άγιαξ, παίρνοντας μια τεράστια πρόκριση στα playoffs του UEFA Champions League. Ήταν μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και ψυχή, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν πως διαθέτουν ό,τι χρειάζεται για να σταθούν στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός έδειξε πως δεν πήγε στο Άμστερνταμ για να αμυνθεί. Παρότι ο Άγιαξ μπήκε πιο δυνατά, πιέζοντας και ελέγχοντας τον ρυθμό, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ διατήρησαν ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Στο 13’, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από τον Κοστίνια, που απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ρόντινεϊ.

Ο Άγιαξ απάντησε με φάσεις και κατοχή, φτάνοντας στο 66% στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να σκοράρει. Ο Τζολάκης κράτησε την εστία του όρθια στο 25’, διώχνοντας επικίνδυνο γύρισμα του Βάινταλ, ενώ στο 32’ το γκολ του Ντόλμπεργκ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά την εξέταση του VAR. Ο Λορέντσο Πιρόλα αποχώρησε τραυματίας στο 28’, με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να περνάει στη θέση του, ωστόσο η άμυνα προσαρμόστηκε γρήγορα και κράτησε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός άλλαξε πρόσωπο. Με πρέσινγκ, γρήγορες μεταβιβάσεις και αυτοπεποίθηση, βρήκε ρυθμό και άνοιξε το σκορ στο 52’. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ύστερα από συνδυασμό των Ταρέμι και Ελ Κααμπί, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε φωτιά στις εξέδρες των φιλοξενούμενων. Οι παίκτες πανηγύρισαν όλοι μαζί, με τον Ταρέμι να ζητά από τους συμπαίκτες του «να τα δώσουν όλα για τη νίκη».

Ο Άγιαξ δεν παράτησε το ματς. Στο 65’ ο διαιτητής Λετεσιέ, ύστερα από παρέμβαση του VAR, έδειξε πέναλτι σε χέρι του Μουζακίτη. Ο Ντόλμπεργκ εκτέλεσε εύστοχα στο 69’ και ισοφάρισε σε 1-1, φέρνοντας ξανά ένταση στο παιχνίδι.

Η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό. Με αποφασιστικότητα και πάθος, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πίεσαν για το γκολ που θα τους έδινε την πρόκριση. Και το βρήκαν στο 79’, όταν ο Έσε σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους σε κόρνερ και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-2. Ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος, αλλά ο αγώνας δεν είχε τελειώσει.

Στα τελευταία λεπτά, οι Ολλανδοί πίεσαν ασφυκτικά. Στο 86’, ο Ρέτσος έσωσε τον Ολυμπιακό με εντυπωσιακή επέμβαση πάνω στη γραμμή, διώχνοντας κεφαλιά του Βέργκχορστ. Με αυτόν τον τρόπο κράτησε ζωντανό το όνειρο της Ευρώπης και σφράγισε μια ιστορική βραδιά για τον Πειραιά.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και φίλαθλοι πανηγύρισαν έξαλλα. Ο Ολυμπιακός απέδειξε πως με πάθος, πίστη και σχέδιο, μπορεί να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο. Επόμενος σταθμός, η κλήρωση της Παρασκευής, όπου θα μάθει τον αντίπαλό του για τα playoffs του Champions League, με τους αγώνες να διεξάγονται στα μέσα Φεβρουαρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
00:39 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

Με τη μεγάλη νίκη του επί του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην ενδιάμεση φάση του Champions...
20:24 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στο κλειστό της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική τη...
19:51 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Πανό στο Άμστερνταμ από τους φίλους του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έφτιαξαν και σήκωσαν πανό στο Άμστερνταμ για τους επτά αδικοχαμένους ο...
03:59 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

EuroLeague: «Λύγισε» η Ρεάλ στο Παρίσι – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την έκπληξη

Η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη στη EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ με 98-92 στην πρεμιέρα τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι