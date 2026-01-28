Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε με 1-2 του Άγιαξ, παίρνοντας μια τεράστια πρόκριση στα playoffs του UEFA Champions League. Ήταν μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και ψυχή, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν πως διαθέτουν ό,τι χρειάζεται για να σταθούν στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός έδειξε πως δεν πήγε στο Άμστερνταμ για να αμυνθεί. Παρότι ο Άγιαξ μπήκε πιο δυνατά, πιέζοντας και ελέγχοντας τον ρυθμό, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ διατήρησαν ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Στο 13’, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από τον Κοστίνια, που απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ρόντινεϊ.

Ο Άγιαξ απάντησε με φάσεις και κατοχή, φτάνοντας στο 66% στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να σκοράρει. Ο Τζολάκης κράτησε την εστία του όρθια στο 25’, διώχνοντας επικίνδυνο γύρισμα του Βάινταλ, ενώ στο 32’ το γκολ του Ντόλμπεργκ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά την εξέταση του VAR. Ο Λορέντσο Πιρόλα αποχώρησε τραυματίας στο 28’, με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να περνάει στη θέση του, ωστόσο η άμυνα προσαρμόστηκε γρήγορα και κράτησε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός άλλαξε πρόσωπο. Με πρέσινγκ, γρήγορες μεταβιβάσεις και αυτοπεποίθηση, βρήκε ρυθμό και άνοιξε το σκορ στο 52’. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ύστερα από συνδυασμό των Ταρέμι και Ελ Κααμπί, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε φωτιά στις εξέδρες των φιλοξενούμενων. Οι παίκτες πανηγύρισαν όλοι μαζί, με τον Ταρέμι να ζητά από τους συμπαίκτες του «να τα δώσουν όλα για τη νίκη».

Ο Άγιαξ δεν παράτησε το ματς. Στο 65’ ο διαιτητής Λετεσιέ, ύστερα από παρέμβαση του VAR, έδειξε πέναλτι σε χέρι του Μουζακίτη. Ο Ντόλμπεργκ εκτέλεσε εύστοχα στο 69’ και ισοφάρισε σε 1-1, φέρνοντας ξανά ένταση στο παιχνίδι.

Η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό. Με αποφασιστικότητα και πάθος, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πίεσαν για το γκολ που θα τους έδινε την πρόκριση. Και το βρήκαν στο 79’, όταν ο Έσε σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους σε κόρνερ και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-2. Ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος, αλλά ο αγώνας δεν είχε τελειώσει.

Στα τελευταία λεπτά, οι Ολλανδοί πίεσαν ασφυκτικά. Στο 86’, ο Ρέτσος έσωσε τον Ολυμπιακό με εντυπωσιακή επέμβαση πάνω στη γραμμή, διώχνοντας κεφαλιά του Βέργκχορστ. Με αυτόν τον τρόπο κράτησε ζωντανό το όνειρο της Ευρώπης και σφράγισε μια ιστορική βραδιά για τον Πειραιά.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και φίλαθλοι πανηγύρισαν έξαλλα. Ο Ολυμπιακός απέδειξε πως με πάθος, πίστη και σχέδιο, μπορεί να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο. Επόμενος σταθμός, η κλήρωση της Παρασκευής, όπου θα μάθει τον αντίπαλό του για τα playoffs του Champions League, με τους αγώνες να διεξάγονται στα μέσα Φεβρουαρίου.