«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις 22:30 πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ και τίποτα — μα τίποτα — δεν θα μείνει το ίδιο.

Μια Πρωτοχρονιά διαφορετική από τις άλλες. Το 1965 ξεκινάει με ευχές, γέλια και ελπίδα.
Όμως η πραγματική ιστορία δεν γράφεται στο φως. Γράφεται εκεί όπου η εκδίκηση απαιτεί τη δική της δικαιοσύνη.
Εκεί όπου κάθε επιλογή έχει τίμημα.

Στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Πειραιά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
«Φέτος το Πόρτο Λεόνε θα είναι ο πρωταθλητής του Πειραιά» δηλώνει ο Ηλίας Καπετανάκος.
Και στο σπίτι των Βουλγαρέων, γύρω από το γιορτινό τραπέζι, η οικογένεια ανταλλάσσει ευχές για «Καλή χρονιά» με φωτεινά χαμόγελα και σβησμένες αλήθειες- γιορτινές ευχές καταδικασμένες να χαθούν.

Πάθη που καίνε. Μυστικά που ξεσκεπάζονται.
«Σύμμαχοι» που γίνονται θανάσιμοι εχθροί.
Γυναίκες που παίρνουν στα χέρια τους τη μοίρα τους.

Ο γάμος

Η χρονιά που ξεκινάει δεν χαρίζεται σε κανέναν.
Ένας γάμος που υπόσχεται λύτρωση γίνεται θηλιά.
Η Αγγελική γνωρίζει πως η μοίρα της αλλάζει.
Η Αλεξάνδρα— πληγωμένη, προδομένη — έχει τον τελευταίο λόγο.
«Αυτός ο γάμος δε θα γίνει ποτέ».
Και η προειδοποίηση γίνεται πράξη.

Σεισμικές ανατροπές, ανελέητες μάχες δύναμης και πάθη που δεν συγχωρούν.
Η αλήθεια ξεγυμνώνεται.
Οι μάσκες πέφτουν.
Και το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά.

Προδοσίες, αποκαλύψεις, ανατροπές, καταιγιστικές εξελίξεις

Η σειρά που αγαπήσαμε επιστρέφει την Τρίτη ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο καθηλωτική.
Με ιστορίες που γκρεμίζουν βεβαιότητες και ξαναγράφουν τους κανόνες.
Μάτια που βλέπουν χωρίς να μιλούν.
Γλώσσες που λύνονται την πιο κρίσιμη στιγμή.
Μυστικές συνεννοήσεις που χτίζονται μέσα σε ένα βλέμμα.
Προδοσίες που διαλύουν οικογένειες μέσα σε δευτερόλεπτα.

Φέτος, η Τρούμπα θα γίνει πεδίο μάχης. Για εξουσία. Για τιμή.
Για την αλήθεια που κανείς δεν θέλει να ακουστεί.

Στο «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

Έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις, αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα.
Kαι ανατροπές που δεν θα προβλέψει κανείς!

Δείτε το trailer εδώ: 

