Με πολλές εκπλήξεις η τελευταία αγωνιστική του Champions League: Απίθανη πρόκριση της Μπενφίκα με γκολ του τερματοφύλακά – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με πολλές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη μεγαλύτερη να εκτυλίσσεται στη Λισαβόνα, όπου η Μπενφίκα χάρη σε μια μεγαλειώδη εμφάνιση, άφησε εκτός οκτάδας τη Ρεάλ, νικώντας την με 4-2. Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη πέρασε 24η και τελευταία στα νοκ άουτ του Champions League χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα της Ανατόλι Τρούμπιν στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων!
Η Μπενφίκα κρατούσε ένα σπουδαίο προβάδισμα ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Παυλίδη, καθώς χρειαζόταν ένα γκολ ακόμα προκειμένου να μπει στην 24άδα και να συνεχίσει στα νοκ άουτ του Champions League. Εντέλει, στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ανατόλι Τρούμπιν προωθήθηκε μην έχοντας πλέον να χάσει κάτι και με τρομερή κεφαλιά μετά την μπαλιά του Άουρσνες κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά, κάνοντας το 4-2 και στέλνοντας την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στα playoffs, με τη Μαρσέιγ να μένει εκτός!
Εκτός οκτάδας έμεινε και η Ίντερ, παρά τη νίκη της στο Ντόρτμουντ επί της Μπορούσια με 2-0 (10η), όπως και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το εντός έδρας 1-1 με τη Νιούκαστλ.
Αποκλεισμό-σοκ γνώρισε η Νάπολι, μετά την ήττα που γνώρισε στο «σπίτι» της από την Τσέλσι με 3-2, ενώ η Άρσεναλ ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε τη League Phase με το απόλυτο των νικών μετά το 3-2 επί της Καϊράτ.
Η Μπόντο Γκλιμτ έγραψε ιστορία και πήρε σπουδαία πρόκριση στα νοκ-άουτ, αφού επικράτησε με 2-1 ενάντια στην Ατλέτικο, ενώ και η Τότεναμ με νίκη 2-0 επί της Άιντραχτ πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα. Η Λίβερπουλ τέλος διέλυσε με 6-0 την Καράμπγκ και προκρίθηκε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.
Όλα τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
- Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 (69′ πέν. Ντόλμπεργκ – 52′ Μάρτινς, 79′ Έσε)
- Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2 (3′ Γιόκερες, 16′ Χάβερτς, 38′ Μαρτινέλι – 7′ πέν. Ζορζίνιο, 90’+4 Ρικαρντίνιο)
- Μονακό (Γαλλία) – Γιουβέντους (Ιταλία) 0-0
- Αθλέτικ Μπ. -Σπόρτινγκ Λ. 2-3 (3′ Σανσέτ, 28′ Γκουρουθέτα – 12′ Ντιομάντ, 63′ Τρινκάο, 90’+4 Άλισον Σάντος)
- Ατλέτικο Μ. -Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (15′ Σόρλοτ – 35′ Σιόβολντ, 59′ Χογκ)
- Λεβερκούζεν -Βιγιαρεάλ 3-0 (12′,35′ Τίλμαν, 57′ Γκριμάλντο)
- Ντόρτμουντ -Ίντερ 0-2 (81′ Ντιμάρκο, 90’+4 Ντιουφ)
- Μπριζ -Μαρσέιγ 3-0 (4′ Ντιακόν, 11′ Βερμάντ, 79′ Στάνκοβιτς)
- Αϊντραχτ Φρ. -Τότεναμ 0-2 (47′ Κολό Μουανί, 77′ Σολάνκε)
- Μπαρτσελόνα -Κοπεγχάγη 4-1 (48′ Λεβαντόφσκι, 60′ Γιαμάλ, 69′ πέν. Ραφίνια, 85′ Ράσφορντ – 4′ Ντάντασον)
- Λίβερπουλ -Καραμπάγκ 6-0 (15′,61′ ΜακΆλιστερ, 21′ Βιρτς, 50′ Σαλάχ, 57′ Εκιτικέ, 90′ Κιέζα)
- Μάντσεστερ Σ. -Γαλατασαράι 2-0 (11′ Χάαλαντ, 29′ Τσερκί)
- Πάφος -Σλάβια Πράγας 4-1 (17′ Ντράγκομιρ, 53′ Μπρούνο, 84′, 87′ Άντερσον Σίλβα – 44′ Τσάλουπεκ)
- Παρί ΣΖ -Νιούκαστλ 1-1 (8′ Βιτίνια – 45’+2 Γουίλοκ)
- Αϊντχόφεν -Μπάγερν 1-2 (78′ Σαϊμπάρι – 58′ Μουσιάλα, 84′ Κέιν)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ -Αταλάντα 1-0 (70′ Καλαϊλι)
- Μπενφίκα -Ρεάλ Μ. 4-2 (36′, 54′ Σέλντερουπ, 45’+4 πέν. Παυλίδης, 90’+8 Τρούμπιν – 30′, 58′ Μπαπέ)
- Νάπολι -Τσέλσι 2-3 (33′ Βεργκάρα, 43′ Χόιλουντ – 19′ πέν. Φερνάντες, 61′, 82′ Ζοάο Πέδρο)
