Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση στέλνει την Ελλάδα το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!

Η μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και η πρόκριση στα play offs του Champions League είχε ως συνέπεια η Ελλάδα να δεχτεί μια σημαντική ώθηση στη βαθμολογία της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση πλησιάζοντας την Τσεχία στη 10η θέση.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612 με την Τσεχία να μένει στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και να συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους.

Η Πολωνία που έχει τρεις ομάδες στο Conference League παρέμεινε στη 12η θέση με 44.625 βαθμούς, ενώ η 13η Δανία έμεινε στους 40.365 με την Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα και να μένει μια εκπρόσωπο.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 48.625 (3/5)

10. Τσεχία 46.325 (3/5)

11. Ελλάδα 45.612 (4/5)

12. Πολωνία 44.625 (3/4)

13. Δανία 40.356 (1/4)

14. Νορβηγία 39.687 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

16. Ελβετία 34.500 (3/5)