Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση στέλνει την Ελλάδα το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!

Σύνοψη από το

  • Η μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και η πρόκριση στα play offs του Champions League είχε ως συνέπεια η Ελλάδα να δεχτεί μια σημαντική ώθηση στη Βαθμολογία της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση.
  • Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612, πλησιάζοντας την Τσεχία που έμεινε στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας.
  • Η Πολωνία παρέμεινε στη 12η θέση με 44.625 βαθμούς, ενώ η 13η Δανία έμεινε στους 40.365 με μία εκπρόσωπο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση στέλνει την Ελλάδα το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!

Η μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και η πρόκριση στα play offs του Champions League είχε ως συνέπεια η Ελλάδα να δεχτεί μια σημαντική ώθηση στη βαθμολογία της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση πλησιάζοντας την Τσεχία στη 10η θέση.

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612 με την Τσεχία να μένει στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και να συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους.

Η Πολωνία που έχει τρεις ομάδες στο Conference League παρέμεινε στη 12η θέση με 44.625 βαθμούς, ενώ η 13η Δανία έμεινε στους 40.365 με την Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα και να μένει μια εκπρόσωπο.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 48.625 (3/5)
10. Τσεχία 46.325 (3/5)
11. Ελλάδα 45.612 (4/5)
12. Πολωνία 44.625 (3/4)
13. Δανία 40.356 (1/4)
14. Νορβηγία 39.687 (2/5)
15. Κύπρος 35.443 (2/4)
16. Ελβετία 34.500 (3/5)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
01:36 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση, το αξίζαμε – Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» – Δείτε την ανάρτηση

«Φανταστική» χαρακτηρίζει την εμφάνιση του «Θρύλου» ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την οποία κέρδισε...
00:39 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

Με τη μεγάλη νίκη του επί του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην ενδιάμεση φάση του Champions...
23:54 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στ...
20:24 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στο κλειστό της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι