Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση, το αξίζαμε – Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» – Δείτε την ανάρτηση

«Φανταστική» χαρακτηρίζει την εμφάνιση του «Θρύλου» ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την οποία κέρδισε μια «μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση» στην επόμενη φάση του Champions League.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Αταλάντα είτε την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το δικό του μήνυμα για την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League έστειλε ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο διοικητικός ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε πανηγυρικό μήνυμα μέσω ανάρτησής του στα social media.

“Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!”, ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Δείτε την ανάρτηση: