Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση, το αξίζαμε – Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» – Δείτε την ανάρτηση

  • Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
  • Ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε πανηγυρικό μήνυμα μέσω ανάρτησής του στα social media, χαρακτηρίζοντας την πρόκριση «μεγάλη παλικαρίσια» και την εμφάνιση «φανταστική».
  • Στα πλέι οφ του Champions League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει είτε την Αταλάντα είτε την Μπάγερ Λεβερκούζεν.
«Φανταστική» χαρακτηρίζει την εμφάνιση του «Θρύλου» ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την οποία κέρδισε μια «μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση» στην επόμενη φάση του Champions League.

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Αταλάντα είτε την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το δικό του μήνυμα για την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League έστειλε ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο διοικητικός ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε πανηγυρικό μήνυμα μέσω ανάρτησής του στα social media.

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

“Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!”, ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Δείτε την ανάρτηση:

01:55 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση στέλνει την Ελλάδα το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!

Η μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και η πρόκριση στα play offs του Champions Leagu...
00:39 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

Με τη μεγάλη νίκη του επί του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην ενδιάμεση φάση του Champions...
23:54 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στ...
20:24 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στο κλειστό της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική τη...
