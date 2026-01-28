Παναθηναϊκός: Κινείται για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά

  • Ο Παναθηναϊκός, μετά το διαφαινόμενο «ναυάγιο» στην υπόθεση του Αλεξ Κραλ, έχει στραφεί στον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά για την ενίσχυση στα χαφ. Οι «πράσινοι» έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη βελγική ομάδα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απόκτησής του.
  • Ο Καμαρά, αριστεροπόδαρος αμυντικός μέσος, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρος. Ο 22χρονος Γάλλος συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα και ικανότητα στην κυκλοφορία της μπάλας.
  • Με τη φανέλα της Σαρλερουά μετρά 67 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας Κ20. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση ενίσχυσης στα χαφ, μετά το διαφαινόμενο «ναυάγιο» στην υπόθεση του Αλεξ Κραλ, και όλα δείχνουν πως έχει στραφεί στον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά. Οι «πράσινοι» έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη βελγική ομάδα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απόκτησης του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρος.

Ο Καμαρά, αριστεροπόδαρος αμυντικός μέσος, αγωνίζεται στη Σαρλερουά από το 2023 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ενισχύσει τον άξονά του με έναν ποδοσφαιριστή που συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα και ικανότητα στην κυκλοφορία της μπάλας.

Ο 22χρονος Γάλλος έχει περάσει από τη Χάντερσφιλντ, ενώ με τη φανέλα της Σαρλερουά μετρά 67 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ, δείχνοντας συνέπεια και σταθερότητα στην απόδοσή του. Παράλληλα, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας Κ20, καταγράφοντας 4 συμμετοχές.

Ο Παναθηναϊκός βλέπει στον Καμαρά έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

