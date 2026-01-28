Κρήτη: «Μάχη» για τη ζωή δίνει βρέφος 5 ημερών στο Βενιζέλειο – Έγινε αεροδιακομιδή από τη Ρόδο

Σύνοψη από το

  • Ένα βρέφος μόλις 5 ημερών δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. – Η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού «το Χαμόγελο του παιδιού» ανέλαβε τη μεταφορά του νεογέννητου αγοριού από τη Ρόδο, με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. – Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με τη συνοδεία διασωστών του Οργανισμού, ιατρού του ΕΚΑΒ και του πατέρα του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΒΡΕΦΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Ένα βρέφος μόλις 5 ημερών δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, «το Χαμόγελο του παιδιού», η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού, με τη θερμοκοιτίδα, ανέλαβε τη μεταφορά του νεογέννητου αγοριού από τη Ρόδο, με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

«Στο πλευρό του, σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδρομή, βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού μας, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του — μια πορεία γεμάτη αγωνία, πίστη και αγάπη», αναφέρει μεταξύ άλλων «το Χαμόγελο του παιδιού».

Φωτό facebook Χαμόγελο του Παιδιού

