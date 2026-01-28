Τραμπ: Καλεί το Ιράν σε συμφωνία για τα πυρηνικά, απειλώντας το με επίθεση «πολύ χειρότερη» της πρώτης – Η απάντηση της Τεχεράνης

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Ιράν να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία, απειλώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν επίθεση «πολύ χειρότερη».
  • Η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει την παρουσία της στον Κόλπο στέλνοντας το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο αν οι Αμερικανοί «σταματήσουν τις απειλές και τις υπερβολικές απαιτήσεις» και ότι θα αμυνθεί εάν προκληθεί.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία θα είναι «πολύ χειρότερη».

«Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα “προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι ” και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, αυτό είναι πραγματικά ουσιώδες!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, το Truth Social.

Υπό την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, η Ουάσινγκτον αποχώρησε από την πολυεθνική πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη. «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε αυτό να συμβεί ξανά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε ένα «μεγάλο στόλο» που είπε ότι πλέει προς το Ιράν. Μάλιστα έγραψε ότι είναι «ένας μεγαλύτερος στόλος… από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα».

Η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει την παρουσία της στον Κόλπο στέλνοντας το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και τη συνοδεία του, την άφιξη των οποίων ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα ο αμερικανικός στρατός.

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στα ύψη μετά την αιματηρή καταστολή των εκτεταμένων διαδηλώσεων στο Ιράν από το ιρανικό καθεστώς στις αρχές του έτους.

Η απάντηση του Ιράν

Οι ιρανικές αρχές είχαν δηλώσει ότι είχε ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, αλλά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι, για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, οι Αμερικανοί θα πρέπει να «σταματήσουν τις απειλές και τις υπερβολικές απαιτήσεις».

Ιρανικά ΜΜΕ  μετέδωσαν σήμερα, Τετάρτη, ότι ο Αραγτσί τόνισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες ούτε έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν», ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

