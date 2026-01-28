Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιοχή της Φαλάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα ηλικίας περίπου 45 ετών, αλλοδαπή, υπό συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της, καθώς παρά τις προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών του ΕΚΑΒ που κατέφθασαν στο σημείο με μονάδα και την μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.