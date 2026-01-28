Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δύο δολοφονίες εξαφανισμένων γυναικών – 52χρονος και 50χρονος οι δράστες

Η ΕΛΑΣ, τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα εξιχνίασαν δύο φόνους εξαφανισμένων – αγνοούμενων γυναικών που διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Σήμερα Τετάρτη τα στελέχη της αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε δύο άντρες ηλικίας 52 και 50 ετών αντίστοιχα. Ο ένας εκ των δύο κατηγορείται επιπλέον και για βιασμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης – «Ανοίγουν» κι άλλοι φάκελοι εξαφανίσεων

Ο 52χρονος άνδρας ομολόγησε τον έναν φόνο, αυτόν μίας 46χρονης που αγνοούνταν τα τελευταία δύο χρόνια. Χάθηκε τελείως από την οικογένειά της τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Ο ίδιος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου του 2024 ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας και οι δύο, αμφότεροι ήταν τοξικοεξαρτημένοι. Μαζί ήταν και φίλος τους και όλοι είχαν κάνει χρήση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο φίλος του προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και αυτός να τη βιάσει, αλλά η γυναίκα αντιστάθηκε και άρχισε να φωνάζει. “Της έκλεισαν το στόμα και της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο”, αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, πήραν το πτώμα της και το εξαφάνισαν. Πιο συγκεκριμένα, το πέταξαν σε έναν κάδο που βρίσκεται στο τέρμα του δρόμου.

Αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν όλο το κτίριο, έχοντας βάλει στο επίκεντρο τον συγκεκριμένο άντρα για αρκετούς μήνες. Κι αυτό διότι οι συνολικά δύο εξαφανίσεις γυναικών είχαν ως κοινό παρονομαστή τον 52χρονο. Σημειώνεται ότι ήταν στον κύκλο και των δύο γυναικών. Ερευνώντας λοιπόν το κτίριο, στο δώμα του, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

“Υπήρχε ο σκελετός μιας άλλης γυναίκας τυλιγμένος σε μια κουβέρτα. Από κάποια δαχτυλίδια στα χέρια της αναγνώρισαν ότι πρόκειται για 42χρονη που αγνοούνταν από το καλοκαίρι του 2025. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν τη σκότωσε, ότι πέθανε στον ύπνο της και επέλεξε να κρύψει εκεί το πτώμα της παρά να ενημερώσει τις αρχές”, επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ.

Χτες (Τρίτη) οι άντρες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος ερεύνησαν τον χώρο ως αργά το βράδυ και συνέλεξαν αρκετά στοιχεία. Βρήκαν μέσα στο υπόγειο γυναικεία ρούχα, τα οποία μπορεί να ανήκαν στις δύο γυναίκες, μπορεί και όχι, διότι το μέγεθος των ενδυμάτων δεν παραπέμπει σε αυτές. Παράλληλα βρήκαν και κηλίδες αίματος στην πολυκατοικία.