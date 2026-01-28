Θλίψη στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής, Αριστέα Καζάκου

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου

Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου ύστερα από πολύμηνη και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Αριστέα Καζάκου υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας και της δημόσιας ζωής, καθώς το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν παντρεμένη με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας, Γιώργο Κωνσταντόπουλο.

Ποια ήταν η Αριστέα Καζάκου

Η Αριστέα Καζάκου ήταν μάχιμη δικηγόρος, από την Κυπαρίσσια, με πλούσιο κομματικό αλλά και επιστημονικό βιογραφικό. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με εξειδίκευση στον τομέα του ιδιωτικού χρέους. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον Τομέα Τουρισμού από το 2018. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την πορεία της στη σπουδάζουσα, δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Το Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Γραμματέας Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν από πολύτεκνη οικογένεια, παντρεμένη με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τριφυλίας, Γιώργο Κωνσταντόπουλο, και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Ανδρουλάκης: «Σε αποχαιρετώ με οδύνη»

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γράφοντας σε μήνυμά του:

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ραγδαία αύξηση των περιστατικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Αύριο η αεροδιακομιδή των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Online αγορές: Πόσοι Έλληνες «μετακόμισαν» στο e-shopping το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
18:38 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Βουλή – Νατσιός: Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι

Με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ξεκίνησε ο Δημήτρης Νατ...
16:50 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Βουλή – Ανδρουλάκης: Είστε υπόλογοι για τη βαθιά θεσμική κρίση -Ανοίγετε την πόρτα στον τραμπισμό

«Όλα έχουν ένα όριο. Καλώ τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν όσα είπε...
15:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Βρούτσης για την τραγωδία στη Ρουμανία: Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα για διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμ...
15:10 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», αλλά κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι