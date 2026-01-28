Τραγωδία στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι άλλοι δύο θα μεταφερθούν αύριο στην Ελλάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Τραγωδία στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι άλλοι δύο θα μεταφερθούν αύριο στην Ελλάδα

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας από το πολύνεκρο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς θα μεταφέρει αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο τρίτος τραυματίας αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως αναφέρει σε αναρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

 

21:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

