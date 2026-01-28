Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στο κλειστό της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, σε ένα ματς που διεξάγεται υπό ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Πριν από το τζάμπολ, οι παίκτριες των δύο ομάδων και ο κόσμος στις εξέδρες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς στο γήπεδο επικράτησε απόλυτη σιωπή, με όλους να αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο των δύο ομάδων στάθηκαν με σεβασμό, στέλνοντας με τη στάση τους μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς πέρα από τα χρώματα και τις αντιπαλότητες.