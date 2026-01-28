Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13,7 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Μεγάλη άνοδος για τους αναποφάσιστους

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

κάλπη ευρωεκλογές

Κατά 13,7 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (28/1) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,8%. Ακολουθούν: η Ελληνική Λύση με 9,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%. Οι αναποφάσιστοι συγκεντρώνουν ποσοστό 17,9%.

Το κόμμα Καρυστιανού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 1 στους 4 πολίτες; εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους.

Με την άποψη της Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%, ενώ «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2%.

Το κόμμα Τσίπρα

Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Η Γροιλανδία

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι, ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου – Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στα «σκαριά»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
20:41 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Αποστάσεις Γεραπετρίτη από τις αναφορές Λαζαρίδη για «γκριζάρισμα του Αιγαίου»: «Το ιδεολόγημα της Τουρκίας δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα»

Για τα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή σχετικά με τα Ίμια και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τοποθετήθη...
18:38 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Βουλή – Νατσιός: Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι

Με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ξεκίνησε ο Δημήτρης Νατ...
18:33 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Θλίψη στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής, Αριστέα Καζάκου

Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου ύστερ...
18:10 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Λαζαρίδης σε Ανδρουλάκη: «Δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα»

Στις απόψεις του για τις ευθύνες της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη στην υπόθεση των Ιμίων επέμει...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι