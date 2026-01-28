Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13,7 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Μεγάλη άνοδος για τους αναποφάσιστους

Κατά 13,7 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (28/1) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,8%. Ακολουθούν: η Ελληνική Λύση με 9,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%. Οι αναποφάσιστοι συγκεντρώνουν ποσοστό 17,9%.

Το κόμμα Καρυστιανού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 1 στους 4 πολίτες; εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους.

Με την άποψη της Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%, ενώ «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2%.

Το κόμμα Τσίπρα

Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Η Γροιλανδία

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι, ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.