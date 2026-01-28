ΗΠΑ: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη 

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη 

Tουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) στις ΗΠΑ, που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ένα από αυτά, οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περασμένο Σάββατο πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, έναν 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του, ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκάλεσε κατακραυγή σε όλη τη χώρα.

Η CBP έχει αναφέρει ότι εξετάζει το συμβάν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου – Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στα «σκαριά»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
21:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πορτογαλία: Τουλάχιστον 4 νεκροί εξαιτίας της καταιγίδας «Kristin»

Η καταιγίδα «Kristin» προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στην Πορτογαλία, τη ν...
20:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι άλλοι δύο θα μεταφερθούν αύριο στην Ελλάδα

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανί...
20:20 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Καλεί το Ιράν σε συμφωνία για τα πυρηνικά, απειλώντας το με επίθεση «πολύ χειρότερη» της πρώτης – Η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία, με τον πρόεδρ...
20:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Η στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στην Συρία στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών Πούτιν-Σάρα

Το ευαίσθητο θέμα της μελλοντικής στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στη Συρία, συζήτησαν ο Ρώσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι