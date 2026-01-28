HOTΕΛ ΕΛVIRA: O Χάρι κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει ξανά την Ελβίρα

To HOTΕΛ ΕΛVIRA ανοίγει και πάλι τις πόρτες του και επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Ένας διαγωνισμός του υπουργείου Τουρισμού βγάζει τα καλλιτεχνικά ένστικτα των ηρώων της κωμικής σειράς του MEGA, την ώρα που η Ντίνα βάζει σε εφαρμογή ένα ανορθόδοξο σχέδιο προκειμένου να βοηθήσει τον Φίλιππο να γίνει άσος στο φλερτ.

Ο Χάρι προσκαλεί την Ελβίρα σε δείπνο και της υπόσχεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τους πραγματικούς λόγους που βρέθηκε στο νησί. Θα δεχθεί την πρόσκλησή του;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 23 – «Αδέρφια μου, τουρίστες, πουλιά» (Α) (Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026)

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ένα διαγωνισμό για το καλύτερο σποτ που θα προωθεί τον τόπο του, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό έπαθλο.

Η Ελβίρα προσλαμβάνει έναν Σουηδό σκηνοθέτη και την Ελληνίδα βοηθό του, που βρίσκονται ήδη στο νησί και ψάχνουν μια παραλία για την επόμενη ταινία τους.

Την ίδια στιγμή ο Χάρι προσπαθεί να κρύψει τον διαγωνισμό από τον Παντελή, αλλά εκείνος το μαθαίνει και αποφασίζει να συμμετάσχει με τη βοήθειά του.

Ο Φίλιππος αποδεικνύεται ανεπίδεκτος στα μαθήματα φλερτ, οπότε η Ντίνα αποφασίζει να δημιουργήσει έναν ψεύτικο λογαριασμό μιας κοπέλας στο διαδίκτυο προκειμένου να τον εξασκήσει…

Γκεστ επεισοδίου: Ήρα Ρόκου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Επεισόδιο 24 – «Αδέρφια μου, τουρίστες, πουλιά» (Β) (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026)

Η διαφημιστική καμπάνια του νησιού έχει ανάψει για καλά τα αίματα στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA, που προετοιμάζεται πυρετωδώς για το τέλειο διαφημιστικό βίντεο.

Κι ενώ ο Χάρι κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει ξανά την Ελβίρα, η ίδια οραματίζεται ένα σποτ που να αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού, ο Γιάννης τη luxury πλευρά του, ο Φίλιππος την εναλλακτική, η Ντίνα την τουριστική, η Νούλη την παραδοσιακή κι ο Θεμιστοκλής θέλει να εστιάσουν στην ένδοξη ιστορία του τόπου.

Οι διαφωνίες τους οδηγούν σε αντιπαραθέσεις κι είναι ο σκηνοθέτης που καλείται να κάνει την τελική επιλογή. Γρήγορα, ωστόσο, τα «τολμηρά» μυστικά του θα βάλουν σε κίνδυνο τον καλλιτεχνικό οίστρο της ομάδας.

Ο Χάρι υπόσχεται στην Ελβίρα πως αν δεχτεί να βγουν για ένα δείπνο, θα της αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο που ήρθε στο νησί.

Γκεστ επεισοδίου: Ήρα Ρόκου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Michael Edwards, Γεώργιος Ρούφας

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA