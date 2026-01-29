Μεντιλίμπαρ: «Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε ξανά, θέλουμε να συνεχίσουμε στην διοργάνωση» – Δείτε τις δηλώσεις

Σύνοψη από το

  • Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ «πολύ μεγάλη νίκη», επισημαίνοντας ότι η ομάδα «αρχίζει ξανά να ονειρεύεται για την επόμενη φάση».
  • Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως στόχος της ομάδας είναι «να συνεχίσουμε σε αυτή την διοργάνωση, να μπορέσουμε να προκριθούμε ξανά και να πάρουμε το πρωτάθλημα».
  • Όσον αφορά τον επόμενο αντίπαλο, ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε: «Καλώς να έρθει όποιος και να έρθει, την Αταλάντα δεν την έχουμε κερδίσει, την Λεβερκούζεν την έχουμε κερδίσει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μεντιλίμπαρ: «Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε ξανά, θέλουμε να συνεχίσουμε στην διοργάνωση» – Δείτε τις δηλώσεις

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις  του μετα τη νίκη επί του Άγιαξ μίλησε για  μια «πολύ μεγάλη νίκη» -πρόκριση, ενώ αναφέρθηκε στην επιλογή του να μην ξεκινήσει βασικό το  Τσικίνιο, τον επόμενο αντίπαλο στην επόμενη φάση και τον μεγάλο στόχο της ομάδας.

Champions League: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs – Δείτε τα ζευγάρια

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυσκολευτήκαμε πολύ στο α΄ ημίχρονο, προηγηθήκαμε, μας ισοφάρισαν, προηγηθήκαμε ξανά και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, ήταν κάτι που το θέλαμε, το δουλέψαμε, πήραμε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και αρχίζουμε ξανά να ονειρευόμαστε για την επόμενη φάση», δήλωσε στην κάμερα της Cosmote.

Στην ερώτηση τι περιλαμβάνει η συνέχεια για τον Ολυμπιακό, απάντησε… «Να συνεχίσουμε σε αυτή την διοργάνωση, να μπορέσουμε να προκριθούμε ξανά και να πάρουμε το πρωτάθλημα θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό και είναι ένας μεγάλος στόχος».

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Μέγας «θρύλος» στο Άμστερνταμ – Προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Όσον αφορά την επιλογή του να μην ξεκινήσει βασικό τον Τσικίνιο, είπε. «Πρέπει να κάνεις επιλογή, να διαλέξεις, αποφασίσαμε να βάλουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ροντινέι σαν εξτρέμ, επιλογές που έπρεπε να γίνουν, προσπαθούμε να ξεκουράσουμε παίκτες γιατί είδαμε ότι όταν μπήκε ο Τσικίνιο τα πράγματα πήγαν πολύ καλα».

Τέλος, στην ερώτηση Αταλάντα ή Λεβερκούζεν για την επόμενη φάση, απάντησε: «Καλώς να έρθει όποιος και να έρθει, την Αταλάντα δεν την έχουμε κερδίσει, την Λεβερκούζεν την έχουμε κερδίσει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
03:58 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Με πολλές εκπλήξεις η τελευταία αγωνιστική του Champions League: Απίθανη πρόκριση της Μπενφίκα με γκολ του τερματοφύλακά – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με πολλές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League,...
03:19 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Μάρτινς: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε πανευτυχείς» – Αναλυτικά η δήλωση του σκόρερ

«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη πρόκριση. Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας. Κάναμε το ιδανικό πα...
01:55 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση στέλνει την Ελλάδα το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!

Η μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και η πρόκριση στα play offs του Champions Leagu...
01:36 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση, το αξίζαμε – Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» – Δείτε την ανάρτηση

«Φανταστική» χαρακτηρίζει την εμφάνιση του «Θρύλου» ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την οποία κέρδισε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι