Μεντιλίμπαρ: «Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε ξανά, θέλουμε να συνεχίσουμε στην διοργάνωση» – Δείτε τις δηλώσεις

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετα τη νίκη επί του Άγιαξ μίλησε για μια «πολύ μεγάλη νίκη» -πρόκριση, ενώ αναφέρθηκε στην επιλογή του να μην ξεκινήσει βασικό το Τσικίνιο, τον επόμενο αντίπαλο στην επόμενη φάση και τον μεγάλο στόχο της ομάδας.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυσκολευτήκαμε πολύ στο α΄ ημίχρονο, προηγηθήκαμε, μας ισοφάρισαν, προηγηθήκαμε ξανά και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, ήταν κάτι που το θέλαμε, το δουλέψαμε, πήραμε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και αρχίζουμε ξανά να ονειρευόμαστε για την επόμενη φάση», δήλωσε στην κάμερα της Cosmote.

Στην ερώτηση τι περιλαμβάνει η συνέχεια για τον Ολυμπιακό, απάντησε… «Να συνεχίσουμε σε αυτή την διοργάνωση, να μπορέσουμε να προκριθούμε ξανά και να πάρουμε το πρωτάθλημα θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό και είναι ένας μεγάλος στόχος».

Όσον αφορά την επιλογή του να μην ξεκινήσει βασικό τον Τσικίνιο, είπε. «Πρέπει να κάνεις επιλογή, να διαλέξεις, αποφασίσαμε να βάλουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ροντινέι σαν εξτρέμ, επιλογές που έπρεπε να γίνουν, προσπαθούμε να ξεκουράσουμε παίκτες γιατί είδαμε ότι όταν μπήκε ο Τσικίνιο τα πράγματα πήγαν πολύ καλα».

Τέλος, στην ερώτηση Αταλάντα ή Λεβερκούζεν για την επόμενη φάση, απάντησε: «Καλώς να έρθει όποιος και να έρθει, την Αταλάντα δεν την έχουμε κερδίσει, την Λεβερκούζεν την έχουμε κερδίσει».