Basketball Champions League: Ασταμάτητη η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Άλμπα (88-80) – Δείτε αποτελέσματα και βαθμολογία

Σε ένα ματς θρίλερ,  η ΑΕΚ νίκησε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) την Άλμπα στη SUNEL Arena (88-80) για τη δεύτερη αγωνιστική του TOP-16 του Basketball Champions League, και συνεχίζει με ακόμα περισσότερη αισιοδοξία για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Διαθέτοντας την απαραίτητη ψυχραιμία, οι παίκτες του Σάκοτα έκαναν την ανατροπή και πήραν μια σπουδαία νίκη. Ξεχώρισαν ο Μπάρτλεϊ με 26 πόντους και ο Χαραλαμπόπουλος με κρίσιμα καλάθια στο τέλος.

Η Καρδίτσα, από την άλλη, την Τρίτη ηττήθηκε με 79-93 στο γήπεδό της από την Τόφας (79-93) και έπεσε στο 0-2 (0-1 εντός και 0-1 εκτός έδρας). Η ομάδα της Θεσσαλίας είδε θετικό ντεμπούτο από τον Άαρον Εστράδα, καλή δουλειά από τους Ντέιμιεν Τζέφερσον, Νόα Χόρχλερ, Ελ Έλις, αλλά πλήρωσε ένα κακό τρίτο δεκάλεπτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στον 10ο όμιλο

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27-28/1/2026)

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου

Καρδίτσα-Τόφας Μπούρσα (Τουρκία) 79-93

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου

ΑΕΚ-Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία) 88-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΑΕΚ 2-0 4
  2. Τόφας Μπούρσα 1-1 3
  3. Άλμπα Βερολίνου 1-1 3
  4. Καρδίτσα 0-2 2

