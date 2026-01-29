Μάρτινς: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε πανευτυχείς» – Αναλυτικά η δήλωση του σκόρερ

«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη πρόκριση. Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας. Κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε όλοι πανευτυχείς», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού – Άγιαξ (1-2) ο Ζέλσον Μαρτίνς που με το γκολ του έδωσε το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά έτσι είναι είναι το Champions League. Προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε, αλλά αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει. Νικήσαμε, συνεχίζουμε δεν σταματάμε», προσέθεσε ο ποδοσφαιριστής που ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς