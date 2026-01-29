Μάρτινς: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε πανευτυχείς» – Αναλυτικά η δήλωση του σκόρερ

  Ο Ζέλσον Μαρτίνς δήλωσε «πανευτυχής για τη μεγάλη πρόκριση» του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ (1-2), τονίζοντας ότι «κάναμε το ιδανικό παιχνίδι».
  Ο σκόρερ του πρώτου γκολ των «ερυθρόλευκων» αφιέρωσε την πρόκριση στον κόσμο, δηλώνοντας: «Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας».
  Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε τη μαχητικότητα της ομάδας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει» και «συνεχίζουμε δεν σταματάμε».
«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη πρόκριση. Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας. Κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε όλοι πανευτυχείς», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού – Άγιαξ (1-2) ο Ζέλσον Μαρτίνς που με το γκολ του έδωσε το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά έτσι είναι είναι το Champions League. Προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε, αλλά αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει. Νικήσαμε, συνεχίζουμε δεν σταματάμε», προσέθεσε ο ποδοσφαιριστής που ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς

03:58 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

