Μινεάπολη: Νέα κλιμάκωση Τραμπ μετά την πρόσκαιρη αλλαγή τόνου – Απειλές για «περισσότερες συλλήψεις» σε μια πόλη «υπό κατοχή»

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση Τραμπ σκλήρυνε εκ νέου τη ρητορική της για τη Μινεάπολη, έμβλημα της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής, με την υπουργό Δικαιοσύνης να απειλεί με «περισσότερες συλλήψεις» και τον Αμερικανό Πρόεδρο να καταφέρεται εναντίον του δημάρχου της πόλης.
  • Η Μινεάπολη παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τους θανάτους του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ από πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών, με την αστυνομία συνόρων να θέτει σε διαθεσιμότητα δύο πράκτορες.
  • Η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ κατήγγειλε την «κατοχή» της Μινεάπολης από την ICE, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα δημοσιονομική παράλυση των ΗΠΑ λόγω της αντίστασης των Δημοκρατικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μινεάπολη
Φωτογραφία: Reuters

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που έριξε στο τραπέζι το χαρτί του κατευνασμού τις τελευταίες ημέρες, μπροστά στο κύμα έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων εξαιτίας των θανάτων δυο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, σκλήρυνε ξανά τη ρητορική της χθες Τετάρτη όσον αφορά το αστικό κέντρο, έμβλημα πλέον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της.

Η μητρόπολη του αμερικανικού Βορρά παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο το Σάββατο του Άλεξ Πρέτι, διαδηλωτή 37 ετών, από σφαίρες ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), μερικές εβδομάδες έπειτα από εκείνον της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του μητέρας, από σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Η αστυνομία συνόρων ανακοίνωσε πως έθεσε σε διαθεσιμότητα από το Σάββατο δυο πράκτορες που ενέχονται στον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, που έγινε στόχος τουλάχιστον 10 πυροβολισμών ενώ ήταν πεσμένος κάτω. Πρόκειται για την «προβλεπόμενη» διαδικασία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού υποσχέθηκε «μικρή αποκλιμάκωση» και απόσυρση κάποιων από τους μασκοφορεμένους αστυνομικούς που οργώνουν τη Μινεάπολη, επέστρεψε στην εμπρηστική ρητορική του, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού δημάρχου Τζέικομπ Φρέι, επειδή δήλωσε πως «δεν εφαρμόζεται και δεν θα εφαρμοστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τη μετανάστευση» στην πόλη του.

«Μπορεί κανείς (…) να του εξηγήσει ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου κι ότι παίζει με τη φωτιά!» πέταξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Πηγή: Truth Social

«Εκτός ελέγχου»

Ακόμη μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει πρόθεση να χαλαρώσει τον κλοιό στη μεγαλούπολη στη Μινεσότα: η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, ανέφερε μέσω X ότι συνελήφθησαν δεκαέξι φερόμενοι ως «ταραχοποιοί», διότι τους βαραίνουν υποψίες πως «επιτέθηκαν σε ομοσπονδιακούς πράκτορες».

Και «αναμένουμε περισσότερες συλλήψεις», διεμήνυσε.

Φωτογραφία: AP

Τοποθέτηση που «ενόχλησε βαθιά» τη δικαστή Ντούλσε Φόστερ, ενώπιον της οποίας οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες: υπενθύμισε στην υπουργό το τεκμήριο της αθωότητας, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Στο πεδίο, η ανησυχία για τις αστυνομικές εφόδους συνέχιζε να κινητοποιεί πολίτες, που γύριζαν ασταμάτητα στους δρόμους για να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν σχετικά με την παρουσία ομοσπονδιακών αστυνομικών.

«Έχω την εντύπωση ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον των κατοίκων της Μινεάπολης έφθασαν σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντίλαν Άλβερσον, ιδιοκτήτης καφέ-εστιατορίου που μοιράζει δωρεάν γεύματα στους πιο στερημένους.

Ο πρόεδρος της συνόδου Αμερικανών επισκόπων Πολ Κόκλι από την πλευρά του κατήγγειλε την ατμόσφαιρα «φόβου και πόλωσης» που δημιουργείται «όταν περιφρονείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Προχθές Τρίτη η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί τη Μινεσότα στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων και μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ομιλίας της.


Λευκός άνδρας που κράταγε σύριγγα ψέκασε προς την κατεύθυνσή της μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού, προτού φύλακας τον ρίξει στο έδαφος. Το FBI διενεργεί έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πηγή του CNN στην αστυνομία, η σύριγγα πιθανόν περιείχε μηλόξιδο.

Πόλη «υπό κατοχή»

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να λέει πως οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα είχαν έναυσμα μεγάλο σκάνδαλο απάτης στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων στο οποίο ενέχονται κατ’ αυτήν μέλη της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών.

Η κ. Όμαρ κατάγεται από τη Σομαλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε εξάλλου χθες βράδυ τη δημιουργία νέας διεύθυνσης, αρμόδιας για την καταπολέμηση της «απάτης», στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για να «σταματήσει τους απατεώνες που κλέβουν τον αμερικανικό λαό», αναφέροντας ως παραδείγματα δυο πολιτείες: τη Μινεσότα και την Καλιφόρνια.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες» που είναι αρμόδιοι με την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης «τρομοκρατούν γείτονές μας, συλλαμβάνουν μέλη φυλετικών μειονοτήτων και συμπεριφέρονται με σκαιότητα στους κατοίκους της Μινεσότας, εν ονόματι της δημόσιας ασφάλειας», αντέτεινε παράλληλα η βουλεύτρια Όμαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Τα μέλη της κοινότητας φοβούνται να βγουν έξω, εξαιτίας της κατοχής της πόλης μας από την ICE», πρόσθεσε η πολιτικός.

Φωτογραφία: Reuters

Παρά την προεδρική υπόσχεση για «αποκλιμάκωση», δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη «ότι άλλαξε κάτι», απεναντίας, «κόσμος συνεχίζει να απαγάγεται στον δρόμο» από αστυνομικούς, είπε στο AFP η Τζένιφερ Άρνολντ, 39 ετών, που έχει δημιουργήσει δίκτυο αλληλοβοήθειας στη Μινεάπολη ώστε τα παιδιά μεταναστών να πηγαίνουν σχολείο.

Η έρευνα για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι αναμένεται να οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών στους πράκτορες που ενεπλάκησαν. Βίντεο που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο κι απαθανατίζουν τον θάνατό του αντικρούουν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, κατά την οποία ήγειρε «απειλή» για τη ζωή των μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Στη Μινεάπολη ανέλαβε πλέον ο Τομ Χόμαν, απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, να πιλοτάρει τις επιχειρήσεις για να συλλαμβάνονται μετανάστες, αντικαθιστώντας τον Γκρεγκ Μποβίνο, τον επικεφαλής της αστυνομίας συνόρων, που φάνταζε υπερβολικά πολεμοχαρής.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, στα τέλη της εβδομάδας, νέα δημοσιονομική παράλυση των ΗΠΑ: οι δημοκρατικοί μοιάζουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της αντιμεταναστευτικής σταυροφορίας του, ακόμη κι αν αυτό σημάνει shutdown υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

08:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

