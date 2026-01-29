Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του – «Πήγαινε να ξεκουραστείς, συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα»

Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πέθανε η μητέρα του, Κική, και ο παρουσιαστής γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram νωρίς το πρωί (29/1).

Ανέβασε μία φωτογραφία που κρατά το χέρι της μητέρας του και τη συνοδεύει με ένα μήνυμα που «ραγίζει καρδιές».

Συγκεκριμένα γράφει:

«Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σ´ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε…

Βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή τη μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα, και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες “έπεφτα” σε όνειρα… όμορφα όνειρα…

Αντίο, μαμά, καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

«Συλλυπητήρια Γρηγόρη. Οι μάνες δε φεύγουν ποτέ… Απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν», του σχολίασε κάτω από την ανάρτηση ο Σάκης Τανιμανίδης ενώ δέχτηκε κι άλλα μηνύματα συμπαράστασης.