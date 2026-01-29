Μπορεί η Πυραμίδα του Χέοπα να είναι αρχαιότερη απ’ ό,τι νομίζουμε; – Νέα μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα

Σύνοψη από το

  • Μια νέα προκαταρκτική μελέτη από τον Ιταλό μηχανικό Alberto Donini ανατρέπει τα δεδομένα για την ηλικία της Πυραμίδας του Χέοπα, προτείνοντας μια κατασκευή δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από την αποδεκτή χρονολογία.
  • Ο Donini, χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Σχετικής Διάβρωσης (REM), υπολογίζει ότι η μέση έκθεση των πετρωμάτων υποδηλώνει ηλικία περίπου 24.900 ετών πριν από σήμερα, τοποθετώντας την κατασκευή στην Ύστερη Παλαιολιθική περίοδο.
  • Αν και τα συμπεράσματα είναι προκαταρκτικά και δεν έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους, εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα για την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου, αν και οι περισσότεροι αρχαιολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: Wikipedia Commons/ Public Domain
Φωτογραφία: Wikipedia Commons/ Public Domain

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη προκαταρκτική μελέτη αναζωπύρωσε μία από τις πιο διαχρονικές αρχαιολογικές διαμάχες: Πότε χτίστηκε πραγματικά η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας; Σε μια εργασία που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026, ο Ιταλός μηχανικός Alberto Donini παρουσιάζει μια αντισυμβατική προσέγγιση χρονολόγησης — γνωστή ως Μέθοδος Σχετικής Διάβρωσης (REM) — η οποία, όπως υποστηρίζει, μπορεί να αμφισβητήσει τη μακροχρόνια αποδεκτή χρονολογία που τοποθετεί την κατασκευή της Πυραμίδας του Χέοπα γύρω στο 2560 π.Χ.

Μυστήριο με βαθμιδωτή πυραμίδα που ανακαλύφθηκε στην Μεσόγειο – Χτίστηκε 1.000 χρόνια πριν από αυτές της Αιγύπτου και είναι αρχαιότερη του Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Donini, τα μοτίβα διάβρωσης στη βάση της πυραμίδας θα μπορούσαν να υποδηλώνουν μια ημερομηνία κατασκευής δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, δυνητικά μέχρι και την Ύστερη Παλαιολιθική περίοδο.

Ο ισχυρισμός αυτός, εάν επιβεβαιωθεί, θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου και του πρώιμου πολιτισμού. Ωστόσο, εγείρει επίσης άμεσα ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές και τον τρόπο με τον οποίο τέτοια αποτελέσματα θα έπρεπε να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της αρχαιολογικής επιστήμης.

Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι εντόπισε τον τάφο του Ιησού στην Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας – Τα ευρήματα στη μυστική αίθουσα

Χρονολογώντας την πέτρα με βάση τη διάβρωση

Στον πυρήνα της εργασίας του Donini βρίσκεται η REM, μια μέθοδος εκτίμησης της ηλικίας πέτρινων κατασκευών μέσω της σύγκρισης της σχετικής διάβρωσης σε γειτονικές επιφάνειες πετρωμάτων που είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και εκτεθειμένες στο ίδιο περιβάλλον.

Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι οι λείοι ασβεστολιθικοί δόμοι επένδυσης της Μεγάλης Πυραμίδας αφαιρέθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν στο Κάιρο μετά τον σεισμό του 1303 μ.Χ. και κατά την περίοδο των Μαμελούκων, αφήνοντας ορισμένες επιφάνειες εκτεθειμένες για περίπου 675 χρόνια.

Ανακαλύφθηκε μια άγνωστη πυραμίδα 2.200 ετών στην Έρημο της Ιουδαίας – Οι πάπυροι στα ελληνικά και τα όπλα από την Ελληνιστική Περίοδο

Μετρώντας τη διαφορά στη διάβρωση μεταξύ δύο επιφανειών, ο Donini υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να υπολογιστεί πόσο καιρό πρέπει να ήταν εκτεθειμένες οι παλαιότερες επιφάνειες.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί τη φθορά επιφανειών που αποκαλύφθηκαν το 1303 μ.Χ. ως μέτρο σύγκρισης για τη φθορά των αρχικών επιφανειών.

Βάση του Αχέτ Χέοπα με τα ελάχιστα εναπομείναντα ασβεστολιθικά τμήματα της εξωτερικής επένδυσης. Πηγή: Donini, A. (2026)
Βάση του Αχέτ Χέοπα με τα ελάχιστα εναπομείναντα ασβεστολιθικά τμήματα της εξωτερικής επένδυσης. Πηγή: Donini, A. (2026)

Εκτιμώντας τη φθορά στη βάση της πυραμίδας

Η μελέτη εστιάζει σε δώδεκα σημεία μέτρησης γύρω από τη βάση της Μεγάλης Πυραμίδας.

Σε κάθε σημείο, ο Donini εξέτασε είτε τη διάβρωση με τη μορφή βοθρίων (pitting erosion) —μικρές κοιλότητες που σχηματίζονται από χημική και φυσική αποσάθρωση— είτε την ομοιόμορφη επιφανειακή φθορά, εκτιμώντας τον όγκο ή το βάθος του υλικού που χάθηκε.

Σε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, μια πλάκα του δαπέδου παρουσιάζει βαθιά διάβρωση με βοθρία στην πλευρά που ήταν εκτεθειμένη από την κατασκευή της πυραμίδας, σε σύγκριση με την πολύ πιο επιφανειακή διάβρωση στην πλευρά που αποκαλύφθηκε μόνο μετά την αφαίρεση των λίθων της επένδυσης.

Χρησιμοποιώντας την αναλογία μεταξύ αυτών των δύο όγκων διάβρωσης και εφαρμόζοντας ένα μοντέλο γραμμικής διάβρωσης, ο Donini υπολογίζει χρόνο έκθεσης άνω των 5.700 ετών πριν από σήμερα μόνο για το συγκεκριμένο σημείο.

Άλλα σημεία μαρτυρούν πολύ υψηλότερες τιμές. Αρκετές μετρήσεις υποδηλώνουν διάβρωση που ισοδυναμεί με 20.000 έως περισσότερα από 40.000 χρόνια έκθεσης, ενώ ο αριθμητικός μέσος όρος και των δώδεκα σημείων δίνει ένα αποτέλεσμα περίπου 24.900 ετών πριν από σήμερα, το οποίο αντιστοιχεί χρονολογικά περίπου στο 22.900 π.Χ.

Πιθανότητα αλλά όχι ακρίβεια

Ο Donini τονίζει ότι η μέθοδος REM δεν προορίζεται να παράσχει μια ακριβή ημερομηνία κατασκευής. Αντίθετα, εκτιμά μια τάξη μεγέθους.

Για τον περιορισμό της αβεβαιότητας, η μελέτη εφαρμόζει μια βασική στατιστική ανάλυση, υπολογίζοντας την τυπική απόκλιση και κατασκευάζοντας μια καμπύλη πιθανότητας Gauss. Βάσει αυτού του μοντέλου, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθανότητα 68,2% η Μεγάλη Πυραμίδα να κατασκευάστηκε κάποια στιγμή μεταξύ περίπου 9.000 π.Χ. και 36.000 π.Χ., με την υψηλότερη πιθανότητα να επικεντρώνεται γύρω στις αρχές της 20ής χιλιετίας π.Χ.

Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι αυτά τα συμπεράσματα είναι προκαταρκτικά και καλεί σε περαιτέρω μετρήσεις και συνεργασία.

 

Ομοιόμορφη διάβρωση σε ασβεστολιθικό πέτρωμα. Πηγή: Donini, A. (2026)
Ομοιόμορφη διάβρωση σε ασβεστολιθικό πέτρωμα. Πηγή: Donini, A. (2026)

Οι πηγές της αβεβαιότητας

Η εργασία αναγνωρίζει ρητά πολυάριθμους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ρυθμούς διάβρωσης με την πάροδο του χρόνου. Οι κλιματικές συνθήκες στην αρχαία Αίγυπτο ήταν πιθανότατα πιο υγρές από ό,τι σήμερα, γεγονός που ενδεχομένως επιτάχυνε τη διάβρωση στο απώτερο παρελθόν.

Αντίθετα, η σύγχρονη ρύπανση και η όξινη βροχή μπορεί να έχουν αυξήσει τους ρυθμούς διάβρωσης τους τελευταίους αιώνες, αλλοιώνοντας ενδεχομένως τις συγκρίσεις. Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα περιπλοκών.

Η βάση της Μεγάλης Πυραμίδας δέχεται πλέον χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ενώ η κυκλοφορία των πεζών στην αρχαιότητα θα ήταν πολύ περιορισμένη. Η περιοδική κάλυψη των πέτρινων επιφανειών κάτω από την άμμο —παρόμοια με ό,τι συνέβη στη Σφίγγα— ενδέχεται επίσης να προστάτευσε τμήματα της πυραμίδας από τη διάβρωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Λόγω αυτών των μεταβλητών, ο Donini υποστηρίζει ότι μεμονωμένα σημεία μέτρησης μπορεί να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν την ηλικία, αλλά ο υπολογισμός του μέσου όρου από πολλαπλά σημεία περιορίζει το σφάλμα.

 

Κόκκινοι δείκτες υποδεικνύουν τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σχετικής διάβρωσης στην Πυραμίδα G1 του Αχέτ Χέοπα (εικόνα Google Earth). Πηγή: Donini, A. (2026)
Κόκκινοι δείκτες υποδεικνύουν τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σχετικής διάβρωσης στην Πυραμίδα G1 του Αχέτ Χέοπα (εικόνα Google Earth). Πηγή: Donini, A. (2026)

Μια πρόκληση στην εδραιωμένη χρονολόγηση

Οι ημερομηνίες που βασίζονται στην μέθοδο REM βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το συμβατικό αιγυπτιολογικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο βασίζεται σε ιστορικά αρχεία, επιγραφές, σημάδια εργαλείων, ραδιοχρονολόγηση σχετιζόμενου οργανικού υλικού και ευρύτερο αρχαιολογικό πλαίσιο για να τοποθετήσει τη βασιλεία του Χέοπα σταθερά στην Τέταρτη Δυναστεία του Παλαιού Βασιλείου.

Ο Donini προτείνει ότι αυτή η διαφορά θα μπορούσε να σημαίνει πως η πυραμίδα προϋπήρχε του Χέοπα και απλώς ανακαινίστηκε ή επαναχρησιμοποιήθηκε κατά τη βασιλεία του — μια υπόθεση που υπάρχει εδώ και καιρό στην παραφιλολογία αλλά απορρίπτεται από την κυρίαρχη ακαδημαϊκή κοινότητα. Προς το παρόν, η μελέτη δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους (peer review) σε κάποιο μεγάλο αρχαιολογικό περιοδικό και τα συμπεράσματά της παραμένουν εκτός της ακαδημαϊκής συναίνεσης.

Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι προειδοποιούν ότι οι ρυθμοί διάβρωσης είναι εξαιρετικά μεταβλητοί και δύσκολο να μοντελοποιηθούν γραμμικά σε διάστημα δεκάδων χιλιάδων ετών.

Μια διαχρονική συζήτηση

Το αν η μέθοδος REM θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο ή ένα μεθοδολογικό αδιέξοδο, μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι η μελέτη υπογραμμίζει πώς ακόμη και τα πιο εμβληματικά μνημεία του αρχαίου κόσμου μπορούν ακόμα να προκαλέσουν θεμελιώδη ερωτήματα.

Προς το παρόν, η Μεγάλη Πυραμίδα παραμένει σταθερά αγκυροβολημένη στο Παλαιό Βασίλειο — ωστόσο, μελέτες όπως αυτή διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις για την προέλευσή της απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν λήξασες.

Όπως σημειώνει και ο ίδιος ο Donini, οι περαιτέρω μετρήσεις και η ανεξάρτητη επαλήθευση θα είναι απαραίτητες προτού τέτοιοι εξαιρετικοί ισχυρισμοί μπορέσουν να αξιολογηθούν ουσιαστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ημικρανία το πρωί: Τι μπορεί να την προκαλεί και πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Το κόλπο με το μαλακτικό που θα διώξει την υγρασία από τα παράθυρα σας

Επίδομα «μετακόμισης»: Οδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα ποσά

Επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες: Ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση σε 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμ...

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
23:03 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ανακαλύφθηκε σπάνιος σφραγισμένος μεσαιωνικός σταυρός-λειψανοθήκη σε βιβλική πόλη που ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε 3 φορές

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη Λύστρα στην κεντρική Τουρκία, αποκατ...
15:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένα πασίγνωστο θανατηφόρο δηλητήριο «πυροδότησε» τη ζωή στη Γη

Σε αρκετά υψηλές δόσεις, το υδροκυάνιο μπορεί να σκοτώσει έναν ενήλικα μέσα σε λίγα λεπτά, όμω...
08:06 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ανακαλύφθηκε τεράστιο λατομείο 2.000 ετών – Σε ποιον ανήκει το μυστηριώδες κλειδί που βρέθηκε

Μια μεγάλης κλίμακας αρχαιολογική ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ι...
23:00 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Το μυστικό ήταν θαμμένο στην άμμο – Απροσδόκητη ανακάλυψη κάτω από ναό, «γκρεμίζει» όσα γνωρίζαμε για αρχαία θεά της γονιμότητας

Έρευνες με δείγματα γεωτρήσεων αποκαλύπτουν ένα στρώμα άμμου που μεταφέρθηκε από τα βουνά Ζάγρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι