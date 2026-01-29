Μπορεί η Πυραμίδα του Χέοπα να είναι αρχαιότερη απ’ ό,τι νομίζουμε; – Νέα μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη προκαταρκτική μελέτη αναζωπύρωσε μία από τις πιο διαχρονικές αρχαιολογικές διαμάχες: Πότε χτίστηκε πραγματικά η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας; Σε μια εργασία που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026, ο Ιταλός μηχανικός Alberto Donini παρουσιάζει μια αντισυμβατική προσέγγιση χρονολόγησης — γνωστή ως Μέθοδος Σχετικής Διάβρωσης (REM) — η οποία, όπως υποστηρίζει, μπορεί να αμφισβητήσει τη μακροχρόνια αποδεκτή χρονολογία που τοποθετεί την κατασκευή της Πυραμίδας του Χέοπα γύρω στο 2560 π.Χ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Donini, τα μοτίβα διάβρωσης στη βάση της πυραμίδας θα μπορούσαν να υποδηλώνουν μια ημερομηνία κατασκευής δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, δυνητικά μέχρι και την Ύστερη Παλαιολιθική περίοδο.

Ο ισχυρισμός αυτός, εάν επιβεβαιωθεί, θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου και του πρώιμου πολιτισμού. Ωστόσο, εγείρει επίσης άμεσα ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές και τον τρόπο με τον οποίο τέτοια αποτελέσματα θα έπρεπε να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της αρχαιολογικής επιστήμης.

Χρονολογώντας την πέτρα με βάση τη διάβρωση

Στον πυρήνα της εργασίας του Donini βρίσκεται η REM, μια μέθοδος εκτίμησης της ηλικίας πέτρινων κατασκευών μέσω της σύγκρισης της σχετικής διάβρωσης σε γειτονικές επιφάνειες πετρωμάτων που είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και εκτεθειμένες στο ίδιο περιβάλλον.

Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι οι λείοι ασβεστολιθικοί δόμοι επένδυσης της Μεγάλης Πυραμίδας αφαιρέθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν στο Κάιρο μετά τον σεισμό του 1303 μ.Χ. και κατά την περίοδο των Μαμελούκων, αφήνοντας ορισμένες επιφάνειες εκτεθειμένες για περίπου 675 χρόνια.

Μετρώντας τη διαφορά στη διάβρωση μεταξύ δύο επιφανειών, ο Donini υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να υπολογιστεί πόσο καιρό πρέπει να ήταν εκτεθειμένες οι παλαιότερες επιφάνειες.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί τη φθορά επιφανειών που αποκαλύφθηκαν το 1303 μ.Χ. ως μέτρο σύγκρισης για τη φθορά των αρχικών επιφανειών.

Εκτιμώντας τη φθορά στη βάση της πυραμίδας

Η μελέτη εστιάζει σε δώδεκα σημεία μέτρησης γύρω από τη βάση της Μεγάλης Πυραμίδας.

Σε κάθε σημείο, ο Donini εξέτασε είτε τη διάβρωση με τη μορφή βοθρίων (pitting erosion) —μικρές κοιλότητες που σχηματίζονται από χημική και φυσική αποσάθρωση— είτε την ομοιόμορφη επιφανειακή φθορά, εκτιμώντας τον όγκο ή το βάθος του υλικού που χάθηκε.

Σε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, μια πλάκα του δαπέδου παρουσιάζει βαθιά διάβρωση με βοθρία στην πλευρά που ήταν εκτεθειμένη από την κατασκευή της πυραμίδας, σε σύγκριση με την πολύ πιο επιφανειακή διάβρωση στην πλευρά που αποκαλύφθηκε μόνο μετά την αφαίρεση των λίθων της επένδυσης.

Χρησιμοποιώντας την αναλογία μεταξύ αυτών των δύο όγκων διάβρωσης και εφαρμόζοντας ένα μοντέλο γραμμικής διάβρωσης, ο Donini υπολογίζει χρόνο έκθεσης άνω των 5.700 ετών πριν από σήμερα μόνο για το συγκεκριμένο σημείο.

Άλλα σημεία μαρτυρούν πολύ υψηλότερες τιμές. Αρκετές μετρήσεις υποδηλώνουν διάβρωση που ισοδυναμεί με 20.000 έως περισσότερα από 40.000 χρόνια έκθεσης, ενώ ο αριθμητικός μέσος όρος και των δώδεκα σημείων δίνει ένα αποτέλεσμα περίπου 24.900 ετών πριν από σήμερα, το οποίο αντιστοιχεί χρονολογικά περίπου στο 22.900 π.Χ.

Πιθανότητα αλλά όχι ακρίβεια

Ο Donini τονίζει ότι η μέθοδος REM δεν προορίζεται να παράσχει μια ακριβή ημερομηνία κατασκευής. Αντίθετα, εκτιμά μια τάξη μεγέθους.

Για τον περιορισμό της αβεβαιότητας, η μελέτη εφαρμόζει μια βασική στατιστική ανάλυση, υπολογίζοντας την τυπική απόκλιση και κατασκευάζοντας μια καμπύλη πιθανότητας Gauss. Βάσει αυτού του μοντέλου, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθανότητα 68,2% η Μεγάλη Πυραμίδα να κατασκευάστηκε κάποια στιγμή μεταξύ περίπου 9.000 π.Χ. και 36.000 π.Χ., με την υψηλότερη πιθανότητα να επικεντρώνεται γύρω στις αρχές της 20ής χιλιετίας π.Χ.

Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι αυτά τα συμπεράσματα είναι προκαταρκτικά και καλεί σε περαιτέρω μετρήσεις και συνεργασία.

Οι πηγές της αβεβαιότητας

Η εργασία αναγνωρίζει ρητά πολυάριθμους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ρυθμούς διάβρωσης με την πάροδο του χρόνου. Οι κλιματικές συνθήκες στην αρχαία Αίγυπτο ήταν πιθανότατα πιο υγρές από ό,τι σήμερα, γεγονός που ενδεχομένως επιτάχυνε τη διάβρωση στο απώτερο παρελθόν.

Αντίθετα, η σύγχρονη ρύπανση και η όξινη βροχή μπορεί να έχουν αυξήσει τους ρυθμούς διάβρωσης τους τελευταίους αιώνες, αλλοιώνοντας ενδεχομένως τις συγκρίσεις. Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα περιπλοκών.

Η βάση της Μεγάλης Πυραμίδας δέχεται πλέον χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ενώ η κυκλοφορία των πεζών στην αρχαιότητα θα ήταν πολύ περιορισμένη. Η περιοδική κάλυψη των πέτρινων επιφανειών κάτω από την άμμο —παρόμοια με ό,τι συνέβη στη Σφίγγα— ενδέχεται επίσης να προστάτευσε τμήματα της πυραμίδας από τη διάβρωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Λόγω αυτών των μεταβλητών, ο Donini υποστηρίζει ότι μεμονωμένα σημεία μέτρησης μπορεί να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν την ηλικία, αλλά ο υπολογισμός του μέσου όρου από πολλαπλά σημεία περιορίζει το σφάλμα.

Μια πρόκληση στην εδραιωμένη χρονολόγηση

Οι ημερομηνίες που βασίζονται στην μέθοδο REM βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το συμβατικό αιγυπτιολογικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο βασίζεται σε ιστορικά αρχεία, επιγραφές, σημάδια εργαλείων, ραδιοχρονολόγηση σχετιζόμενου οργανικού υλικού και ευρύτερο αρχαιολογικό πλαίσιο για να τοποθετήσει τη βασιλεία του Χέοπα σταθερά στην Τέταρτη Δυναστεία του Παλαιού Βασιλείου.

Ο Donini προτείνει ότι αυτή η διαφορά θα μπορούσε να σημαίνει πως η πυραμίδα προϋπήρχε του Χέοπα και απλώς ανακαινίστηκε ή επαναχρησιμοποιήθηκε κατά τη βασιλεία του — μια υπόθεση που υπάρχει εδώ και καιρό στην παραφιλολογία αλλά απορρίπτεται από την κυρίαρχη ακαδημαϊκή κοινότητα. Προς το παρόν, η μελέτη δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους (peer review) σε κάποιο μεγάλο αρχαιολογικό περιοδικό και τα συμπεράσματά της παραμένουν εκτός της ακαδημαϊκής συναίνεσης.

Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι προειδοποιούν ότι οι ρυθμοί διάβρωσης είναι εξαιρετικά μεταβλητοί και δύσκολο να μοντελοποιηθούν γραμμικά σε διάστημα δεκάδων χιλιάδων ετών.

Μια διαχρονική συζήτηση

Το αν η μέθοδος REM θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο ή ένα μεθοδολογικό αδιέξοδο, μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι η μελέτη υπογραμμίζει πώς ακόμη και τα πιο εμβληματικά μνημεία του αρχαίου κόσμου μπορούν ακόμα να προκαλέσουν θεμελιώδη ερωτήματα.

Προς το παρόν, η Μεγάλη Πυραμίδα παραμένει σταθερά αγκυροβολημένη στο Παλαιό Βασίλειο — ωστόσο, μελέτες όπως αυτή διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις για την προέλευσή της απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν λήξασες.

Όπως σημειώνει και ο ίδιος ο Donini, οι περαιτέρω μετρήσεις και η ανεξάρτητη επαλήθευση θα είναι απαραίτητες προτού τέτοιοι εξαιρετικοί ισχυρισμοί μπορέσουν να αξιολογηθούν ουσιαστικά.