Συνταγή για το viral cheescake που γίνεται με μόλις δύο συστατικά

Οι καλύτερες γαστρονομικές δημιουργίες στο διαδίκτυο είναι αυτές που απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου προσπάθεια.

Μια νέα τάση φαγητού έχει κάνει θραύση τις τελευταίες εβδομάδες και πρόκειται για μία από τις καλύτερες δημιουργίες του διαδικτύου μέχρι τώρα.

Το viral ιαπωνικό cheesecake με δύο υλικά δεν απαιτεί συνταγή, λεπτομερείς οδηγίες ή μαγείρεμα.

Και το καλύτερο; Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και πολύ εύκολο να το φτιάξετε από πριν για πρωινό ή επιδόρπιο.

Αυτή η νέα, δημοφιλής λιχουδιά χρειάζεται μόνο δύο υλικά: γιαούρτι και μπισκότα Biscoff.

Παρόλο που μπορεί να το βλέπετε να περιγράφεται online ως «viral ιαπωνικό cheesecake» ή «ιαπωνικό cheesecake με γιαούρτι», στην πραγματικότητα δεν μοιάζει με τα ελαφριά, σουφλέ cheesecakes για τα οποία είναι γνωστή η Ιαπωνία.

Αντίθετα, η τάση πήρε το όνομά της από την προέλευση: Η δημιουργία αυτή έγινε viral στην Ιαπωνία, όπου οι ερασιτέχνες μάγειρες μοιράστηκαν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν μπισκότα sablé για να φτιάξουν ένα πιάτο με μόνο δύο συστατικά που έχει γεύση cheesecake.

Οι Αμερικανοί στράφηκαν στα μπισκότα Biscoff, με τη καραμελωμένη, μπαχαρένια γεύση τους, για να δώσουν στο πιάτο την αυθεντική γεύση cheesecake. Μια γεύση που αξίζει τη φήμη της.

Πώς να φτιάξετε το viral ιαπωνικό cheesecake

Η παρασκευή αυτού του πιάτου στο σπίτι είναι απίστευτα εύκολη, αλλά τα υλικά που θα επιλέξετε παίζουν σημαντικό ρόλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τραγανό και βουτυράτο μπισκότο για να φτιάξετε τη συνταγή — αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε την αυθεντική ιαπωνική εκδοχή, που χρησιμοποιεί μπισκότα τύπου sablé — αλλά η γεύση του βουτύρου και τα μπαχαρικά στα μπισκότα Biscoff θα πλησιάσουν περισσότερο την γεύση που περιμένετε από τη βάση ενός αμερικανικού cheesecake.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τα κλασικά μπισκότα Biscoff, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με μπισκότα graham ή άλλα.

Για το γιαούρτι, διαλέξτε κάτι πιο πηχτό, όπως το ελληνικό γιαούρτι ή το skyr. Αυτά τα δύο είναι ιδιαίτερα ξινά, κάτι που βοηθά να δημιουργηθεί μια γεύση που θυμίζει cream cheese στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε απλό είτε αρωματισμένο γιαούρτι, απλά βεβαιωθείτε ότι η γεύση του ταιριάζει καλά με τα μπισκότα Biscoff. Για παράδειγμα, το αρωματισμένο με βανίλια γιαούρτι θα ήταν υπέροχο.

Ορισμένοι δημιουργοί έχουν χρησιμοποιήσει τυρί cottage ανακατεμένο αντί για γιαούρτι. Δεν προτείνεται, γιατί απαιτεί περισσότερο κόπο — πρέπει να το ανακατέψετε — και το τυρί cottage έχει αρκετό αλάτι.

Για να φτιάξετε το cheesecake με δύο υλικά, βάλτε μέσα στο δοχείο του γιαουρτιού όσο περισσότερα μπισκότα Biscoff μπορείτε.

Αν το δοχείο του γιαουρτιού είναι ήδη γεμάτο μέχρι επάνω πριν αρχίσετε, ίσως είναι καλύτερο να αφαιρέσετε μερικές κουταλιές γιαουρτιού, καθώς το γιαούρτι θα ανέβει καθώς προσθέτετε τα μπισκότα.

Πιέστε τα μπισκότα κάθετα, αφήνοντας λίγο χώρο μεταξύ τους.

Πόσα θα βάλετε εξαρτάται από εσάς, αλλά η γεύση του γιαουρτιού είναι αρκετά έντονη, οπότε μπορείτε να βάλετε περισσότερα μπισκότα Biscoff για να εξασφαλίσετε ότι θα γευτείτε τα μπισκότα.

Κλείστε το δοχείο και αφήστε το στο ψυγείο όλο το βράδυ ή τουλάχιστον για μερικές ώρες. Καθώς το αφήνετε, τα μπισκότα θα απορροφήσουν υγρασία από το γιαούρτι και θα μαλακώσουν, έτσι θα μπορείτε εύκολα να τα βγάζετε με κουτάλι για το πρωινό σας.

Πώς είναι η γεύση του ιαπωνικού cheesecake γιαουρτιού;

Παρά το όνομά του, ο συνδυασμός Biscoff και γιαουρτιού δεν θυμίζει ακριβώς cheesecake.

Κυρίως γιατί αυτή η συνταγή δεν περιλαμβάνει κρέμα τυρί, πολλή ζάχαρη και αυγά.

Παρ’ όλα αυτά, είναι εξαιρετικά νόστιμο.

Τι κάνει τη συνταγή να ξεχωρίζει