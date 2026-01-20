Συνταγή για αυθεντικά pancakes

  • Η συνταγή για τα pancakes είναι απλή και μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πρωινό σας, προσφέροντας τέλεια, αφράτα pancakes που θα λατρέψει όλη η οικογένεια.
  • Για την παρασκευή τους, πιθανότατα έχετε ήδη όλα τα απαραίτητα υλικά, όπως αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, ζάχαρη, αλάτι, γάλα, βούτυρο και αυγό.
  • Η διαδικασία παρασκευής είναι εύκολη, περιλαμβάνοντας απλά βήματα όπως το ανακάτεμα των υλικών και το ψήσιμο, με συνολικό χρόνο μόλις 20 λεπτά για 8 μερίδες.
Συνταγή για τα αυθεντικά pancakes. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για τα αυθεντικά pancakes. Φωτογραφία: Pexels

Η συνταγή για τα pancakes είναι απλή, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πρωινό σας! Θα βρείτε μια αναλυτική λίστα με τα υλικά και οδηγίες βήμα προς βήμα παρακάτω, αλλά ας δούμε πρώτα τα βασικά.

Συνταγή για το τέλειο μοσχαρίσιο συκώτι

Με λίγα και απλά υλικά, μπορείτε να φτιάξετε τέλεια, αφράτα pancakes που θα λατρέψει όλη η οικογένεια.

  • Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά
  • Χρόνος μαγειρέματος: 15 λεπτά
  • Συνολικός χρόνος: 20 λεπτά
  • Μερίδες: 8

Υλικά για τα pancakes

Πιθανότατα έχετε ήδη όλα όσα χρειάζεστε για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή για pancakes. Αν όχι, δείτε τι πρέπει να προσθέσετε στη λίστα αγορών σας:

Συνταγή για βελούδινο κέικ καρότου – Η γεμάτη και πλούσια γεύση του θα σας εκπλήξει
  • Αλεύρι: Αυτή η συνταγή για τηγανίτες ξεκινά με αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
  • Μπέικιν Πάουντερ: Το μπέικιν πάουντερ, ως φουσκωτική ουσία, είναι το μυστικό
  • Ζάχαρη: Μια κουταλιά της σούπας λευκή ζάχαρη είναι ό,τι χρειάζεστε για να τα κάνετε ελαφρώς γλυκές.
  • Αλάτι: Μια πρέζα αλάτι ενισχύει τη γεύση χωρίς να τα κάνει αλμυρά
  • Γάλα και βούτυρο: Το γάλα και το βούτυρο προσθέτουν υγρασία και πλούσια γεύση στα pancakes
  • Αυγό: Ένα αυγό προσφέρει ακόμη περισσότερη υγρασία και βοηθά να ενωθούν τα υλικά της ζύμης.

Πώς να φτιάξετε pancakes από το μηδέν

Δεν είναι δύσκολο να φτιάξετε σπιτικά pancakes – χρειάζεστε απλώς μια καλή συνταγή. Θα βρείτε τη συνταγή βήμα προς βήμα παρακάτω, αλλά να μια σύντομη επισκόπηση του τι μπορείτε να περιμένετε:

  • Κοσκινίστε τα ξηρά υλικά μαζί.
  • Κάντε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέστε τα υγρά υλικά. Ανακατέψτε για να τα συνδυάσετε.
  • Βάλτε τη ζύμη σε τηγάνι.
  • Μαγειρέψτε για δύο έως τρία λεπτά και μετά αναποδογυρίστε.
  • Συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

Υλικά

  • 1 ½ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 3 ½ κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
  • 1 κουταλιά της σούπας λευκή ζάχαρη
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ή περισσότερο κατά βούληση
  • 1 ¼ φλιτζάνι γάλα
  • 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, λιωμένο
  • 1 μεγάλο αυγό

Οδηγίες

  • Μάζεψε όλα τα υλικά.
  • Κοσκινίστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη και το αλάτι σε ένα μεγάλο μπολ.
  • Κάντε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέστε το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και το αυγό.
  • Ανακατέψτε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα.
  • Ζεστάνετε μια ελαφρώς λαδωμένη πλάκα ή τηγάνι σε μέτρια-υψηλή φωτιά.
  • Ρίξτε ή βάλτε το μείγμα στην πλάκα, χρησιμοποιώντας περίπου 1/4 φλιτζάνι για κάθε pancake. Μαγειρέψτε μέχρι να σχηματιστούν φυσαλίδες και οι άκρες να είναι στεγνές, περίπου 2-3 λεπτά.
  • Αναποδογυρίστε το pancake και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσει και από την άλλη πλευρά. Επαναλάβετε με το υπόλοιπο μείγμα.
  • Σερβίρετε και απολαύστε!

