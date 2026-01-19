Συνταγή για το τέλειο μοσχαρίσιο συκώτι

Το τηγανιτό συκώτι από μοσχαρίσιο κρέας είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που έχει τις ρίζες του στην μικρασιατική κουζίνα και αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς γευστικούς θησαυρούς της ελληνικής παράδοσης.
Με την έντονη γεύση του και την τραγανή υφή του, το συκώτι κερδίζει τις εντυπώσεις με τον απλό αλλά ξεχωριστό χαρακτήρα του.
Στην Ελλάδα, το συκώτι είναι συνδεδεμένο με τις γιορτές και τις οικογενειακές συνάξεις, ενώ η μικρασιατική του καταγωγή το καθιστά ένα από τα αγαπημένα πιάτα των Ελλήνων, που το απολαμβάνουν σε κάθε περίσταση.
Σερβιρισμένο με ένα ελαφρύ ραντίσμα από ελαιόλαδο και με τον ιδανικό συνδυασμό μπαχαρικών, το συκώτι τηγανιτό προσφέρει μία γεμάτη γεύση και αναδεικνύει την αυθεντικότητα της ελληνικής κουζίνας.
Εξαιρετικά καλά υλικά, τέλεια μαγειρεμένο, με υφή σαν μους και ελαφρύ, αλλά γεμάτο γεύση.
Το αποκορύφωμα είναι ο τρόπος σερβιρίσματος, σε πολύ λεπτές φέτες με λίγο ελαιόλαδο από πάνω.
Μισή ώρα πριν το μαγείρεμα, μουλιάστε το συκώτι σε γάλα.
Τέλειο τηγανιτό συκώτι
Υλικά (για 2 άτομα)
- 1 ή 2 κομμάτια συκωτιού, ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος (κατά προτίμηση ζητήστε να το κόψουν σε κομμάτια 1 εκ. πάχος)
- 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
- Αλάτι, πιπέρι
- Επιπλέον ελαιόλαδο για το σερβίρισμα
Προετοιμασία
- 30 λεπτά συν ο χρόνος που θα αφήσετε το συκώτι να μουλιάσει. Μια συνταγή γρήγορη και εύκολη στην εκτέλεση.
- Μούλιασμα: Βάλτε το συκώτι σε ένα μπολ με γάλα και αφήστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά.
- Στη συνέχεια, βγάλτε το από το γάλα, στεγνώστε το καλά με χαρτί κουζίνας και αφήστε το να στεγνώσει για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τηγάνισμα: Ρίξτε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι και ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε μέτρια προς υψηλή.
- Τοποθετήστε το συκώτι στο τηγάνι και γυρίστε το με μια σπάτουλα κάθε λεπτό για 4-5 λεπτά συνολικά, ανάλογα με το πάχος των κομματιών.
- Για ένα λεπτό κομμάτι περίπου 1 εκ. πάχος, 4 λεπτά είναι αρκετά – επομένως θα χρειαστεί να το γυρίσετε δύο φορές από κάθε πλευρά.
- Μετά την δεύτερη φορά που το γυρίσετε, χαμηλώστε τη θερμοκρασία σε μέτρια προς χαμηλή.
- Όταν είναι έτοιμο, μεταφέρετέ το σε μια ξύλινη επιφάνεια κοπής και αφήστε το να ξεκουραστεί για 2-3 λεπτά. Κόψτε το κάθετα σε λεπτές φέτες με ένα κοφτερό μαχαίρι.
- Σερβίρισμα: Σερβίρετε τις φέτες του τηγανισμένου συκωτιού από βόειο κρέας σε ζεστά πιάτα, προσθέτοντας αλάτι, πιπέρι και λίγο φρέσκο λάδι. Συνοδέψτε με τραγανές τηγανητές πατάτες.