Συνταγή για το τέλειο μοσχαρίσιο συκώτι

Το τηγανιτό συκώτι από μοσχαρίσιο κρέας είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που έχει τις ρίζες του στην μικρασιατική κουζίνα και αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς γευστικούς θησαυρούς της ελληνικής παράδοσης.

Με την έντονη γεύση του και την τραγανή υφή του, το συκώτι κερδίζει τις εντυπώσεις με τον απλό αλλά ξεχωριστό χαρακτήρα του.

Στην Ελλάδα, το συκώτι είναι συνδεδεμένο με τις γιορτές και τις οικογενειακές συνάξεις, ενώ η μικρασιατική του καταγωγή το καθιστά ένα από τα αγαπημένα πιάτα των Ελλήνων, που το απολαμβάνουν σε κάθε περίσταση.

Σερβιρισμένο με ένα ελαφρύ ραντίσμα από ελαιόλαδο και με τον ιδανικό συνδυασμό μπαχαρικών, το συκώτι τηγανιτό προσφέρει μία γεμάτη γεύση και αναδεικνύει την αυθεντικότητα της ελληνικής κουζίνας.

Εξαιρετικά καλά υλικά, τέλεια μαγειρεμένο, με υφή σαν μους και ελαφρύ, αλλά γεμάτο γεύση.

Το αποκορύφωμα είναι ο τρόπος σερβιρίσματος, σε πολύ λεπτές φέτες με λίγο ελαιόλαδο από πάνω.

Μισή ώρα πριν το μαγείρεμα, μουλιάστε το συκώτι σε γάλα.

Τέλειο τηγανιτό συκώτι

Υλικά (για 2 άτομα)

1 ή 2 κομμάτια συκωτιού, ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος (κατά προτίμηση ζητήστε να το κόψουν σε κομμάτια 1 εκ. πάχος)

2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Επιπλέον ελαιόλαδο για το σερβίρισμα

Προετοιμασία