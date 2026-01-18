Συνταγή για βελούδινο κέικ καρότου – Η γεμάτη και πλούσια γεύση του θα σας εκπλήξει

Σύνοψη από το

  • Η κορυφαία συνταγή για κέικ καρότου δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με γεμάτη και πλούσια γεύση. Γαρνίρεται με κρέμα τυριού για μια πρωτότυπη αντίθεση.
  • Το κέικ καρότο είναι πλούσιο σε γεύση χάρη στα καρότα, τον πολτό ανανά και τις σταφίδες.
  • Οι λάτρεις της ζαχαροπλαστικής αγαπούν το γενναιόδωρο μέγεθος και τα εντυπωσιακά, ευέλικτα στρώματα αυτού του κέικ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Συνταγή για βελούδινο κέικ καρότο. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για βελούδινο κέικ καρότο. Φωτογραφία: Pexels

Η κορυφαία συνταγή για κέικ καρότου, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με γεμάτη και πλούσια γεύση. Γαρνίρεται με κρέμα τυριού για μια πρωτότυπη αντίθεση.

Συνταγή για μοσχαρίσιο ραγού με παπαρδέλες – Το απολαυστικό πιάτο, ιδανικό για ένα κυριακάτικο γεύμα

Το κέικ καρότο είναι πλούσιο σε γεύση χάρη στα καρότα, τον πολτό ανανά και τις σταφίδες. Οι λάτρεις της ζαχαροπλαστικής, αγαπούν το γενναιόδωρο μέγεθος και τα εντυπωσιακά, ευέλικτα στρώματα αυτού του κέικ.

  • Χρόνος Προετοιμασίας: 20 λεπτά
  • Χρόνος Μαγειρέματος: 45 λεπτά
  • Επιπλέον Χρόνος: 1 ώρα και 10 λεπτά
  • Συνολικός Χρόνος: 2 ώρες και 15 λεπτά
  • Μερίδες: 16

Υλικά για 16 μερίδες

  • 6 φλιτζάνια τριμμένα καρότα
  • 1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη
  • 1 φλιτζάνι σταφίδες
  • 4 μεγάλα αυγά
  • 1 ½ φλιτζάνια λευκή ζάχαρη
  • 1 φλιτζάνι φυτικό λάδι
  • 2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
  • 1 φλιτζάνι κονσέρβα ανανά, στραγγισμένο
  • 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 4 κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη
  • 1 ½ κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα καρύδια

Οδηγίες

  • Μαζέψτε όλα τα υλικά.
  • Ανακατέψτε τα τριμμένα καρότα και την καστανή ζάχαρη σε ένα μέτριο μπολ.
  • Αφήστε τα να σταθούν για 1 ώρα και μετά ανακατέψτε τις σταφίδες. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου.
  • Βουτυρώστε και αλευρώστε δύο στρογγυλές φόρμες για κέικ 25 εκ. (10 ιντσών). Χτυπήστε τα αυγά σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Σταδιακά, προσθέστε τη λευκή ζάχαρη, το λάδι και τη βανίλια και συνεχίστε το χτύπημα. Ανακατέψτε τον ανανά.
  • Σε ένα ξεχωριστό μπολ, αναμείξτε το αλεύρι, την κανέλα, τη σόδα και το αλάτι και στη συνέχεια προσθέστε το μείγμα αλευριού στο μείγμα των αυγών μέχρι να απορροφηθεί καλά.
  • Προσθέστε το μείγμα των καρότων και τα καρύδια και ανακατέψτε καλά. Ρίξτε το μείγμα ομοιόμορφα στις έτοιμες φόρμες για κέικ.
  • Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για 45-50 λεπτά ή μέχρι μια οδοντογλυφίδα που θα μπήξετε στο κέντρο του κέικ να βγει καθαρή.
  • Αφήστε το κέικ να κρυώσει για 10 λεπτά πριν το βγάλετε από τις φόρμες και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.

Διατροφικά στοιχεία

  • Θερμίδες: 457
  • Λίπος: 20 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 66 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 6 γρ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Σκαλίζετε τη μύτη σας; Ανησυχητική μελέτη δείχνει ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πόσο θα διαρκέσουν – Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα

Επίδομα στέγασης 2026: Τα δύο SOS που πρέπει να γνωρίζετε όσοι υποβάλατε αίτηση τον Δεκέμβριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ο νέος της σύντροφος τής έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού και μια μέρα βρήκε μέσα τη γυναίκα του – «Όταν εκείνος με είδε άλλαξε 5 χρώματα»

Το 2023, η TikToker @liteskin80 γνώρισε έναν άνδρα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Γνωρίστηκαν και κ...
03:00 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026: Παρθένοι, σταματήστε να ασχολείστε με πράγματα που σας χαλάνε τη συγκέντρωση

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία: Αυτές οι 4 ημερομηνίες γέννησης συνδέονται με ανθρώπους που διαθέτουν απέραντη κατανόηση και βαθιά σοφία

Το να γνωρίζεις πώς να πλοηγείσαι στον κόσμο των συναισθημάτων είναι μια πολύτιμη δεξιότητα. Α...
20:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ξεχάστε τα καμένα λίπη στις σχάρες: Το απλό υλικό που τις κάνει σαν καινούργιες

Σταματήστε να παιδεύεστε με σφουγγάρια και χημικά προϊόντα που μυρίζουν έντονα. Αν οι σχάρες τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι