ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

  • Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που καταγράφονται στο Ε9, με στόχο τη μείωση του ΕΝΦΙΑ του 2026.
  • Οι διορθώσεις αφορούν ιδιοκτήτες που έχουν διαπιστώσει κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, προκειμένου να πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων.
  • Συνηθισμένα λάθη περιλαμβάνουν την εσφαλμένη αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων, την παράλειψη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή την μη δήλωση κενών κτισμάτων, τα οποία αυξάνουν άδικα τον φόρο.
Δημήτρης Χριστούλιας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν οι ιδιοκτήτες  για να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους προκειμένου να απαλλαγούν ή να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν το 2026.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που καταγράφονται στο Ε9.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν  από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις αρχές Μαρτίου με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Οι διορθώσεις

Αναλυτικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονται στο έντυπο Ε9, τις επόμενες 20 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου προκειμένου να πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν διαπιστώσει κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που έχουν δηλώσει στην εφορία.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι τα εξής:

Οι βοηθητικοί χώροι 

Αυτοί συνήθως αναγράφονται ως κύριοι από τους φορολογούμενους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Εφορία να μην υπολογίζει την έκπτωση 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο χώρο κύριας χρήσης.

Τα υπόγεια 

Τα υπόγεια επιφανειών ακινήτων συνήθως δηλώνονται ως χώροι κύριας χρήσης.

Τα τετραγωνικά μέτρα 

Τα περισσότερα από αυτά συνήθως αναγράφονται  για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

Ο αριθμός ορόφου

Συνήθως υπάρχει κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου. Αυτό σημαίνει πως στις περιπτώσεις αυτές για τον προσδιορισμό του φόρου «μετράει» ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

Kτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα

Δεν συμπληρώνονται συνήθως οι κωδικοί για τα κτίσματα αυτά από τους υπόχρεους και αυτό έχει την απώλεια της έκπτωσης 60% στο ποσό του φόρου.

Δήλωση του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας

Σε αυτήν περίπτωση η δήλωση αυτή οδηγεί σε υψηλότερο φόρο διότι η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση.

Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

Εάν αυτό δεν αναγράφεται από τον υπόχρεο ή αναγράφεται λανθασμένα τότε αυτό επιφέρει άδικες χρεώσεις.

Το ποσοστό συνιδιοκτησίας

Εάν αυτό δεν αναγραφεί από τον φορολογούμενο ,τότε υπολογίζεται κυριότητα 100% με υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου.

